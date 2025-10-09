Pravda Správy Domáce V katastri Bystričian spadlo malé motorové lietadlo

V katastri Bystričian v okrese Prievidza malo spadnúť malé motorové lietadlo do lesného porastu. Na mieste zasahujú hasiči. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

09.10.2025 17:28 , aktualizované: 17:35
Do lesného porastu podľa hasičov spadlo lietadlo WT9 Dynamic s jedným pilotom. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Prievidze s dvoma kusmi techniky.

Na miesto vyslali jednu posádku leteckých záchranárov, potvrdila pre TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.

