Blanár v Ide o pravdu: V4 chceme oživiť, Ukrajinu v NATO nepodporíme. Sme suverénny štát, čo je v ústave kontroverzné?

Podľa ministra Blanára je jednou z priorít vlády obnova intenzívnych vzťahov s Českou republikou a oživenie spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). „Chceme obnoviť ako symbol našej vzájomnosti, ktorý sme si zadefinovali aj do programového vyhlásenia vlády, spoločné rokovanie vlád, lebo je to niečo, čo je unikátne,“ povedal Blanár s tým, že cieľom je aj posilnenie pozície V4 pred zasadnutiami Európskej rady.
„Verím, že sa oživí spolupráca V4-ky. Napríklad v tom, že si pred každým zasadnutím Európskej rady lídri V4 sadnú a zadefinujú postoj V4, ktorá reprezentuje takmer 60 miliónov obyvateľov. To je naša snaha, ktorú chceme presadiť. Ale bude to zrejme beh na dlhé trate," dodal minister.
Šéf slovenskej diplomacie zopakoval jednoznačný postoj Smeru-SD k otázke vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. „Pokiaľ bude strana Smer súčasťou vlády a parlamentu, nikdy nepodporíme členstvo v NATO,“ uviedol Blanár s tým, že práve téma vstupu Ukrajiny do aliancie je podľa neho „jablkom sváru“ vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Zdôraznil, že Slovensko nechce eskaláciu konfliktu a obáva sa „tretej svetovej vojny“, ak by sa ignorovali tzv. červené čiary Ruskej federácie.
Minister sa ostro vyjadril aj na adresu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorú kritizoval pre spôsob, akým viedla komunikáciu o nákupe vakcín počas pandémie. „„Predstavte si, že zodpovedný, či už by to bol premiér alebo minister zdravotníctva, komunikuje SMS-kami s Pfizerom o dodávkach vakcín bez výberového konania a potom tie SMS-ky vymaže a tvári sa, že sa nič neudialo,“ uviedol Blanár a dodal, že „podľa môjho názoru mala sama abdikovať a všetky pravicové strany, ktoré sú v europarlamente – vrátane, bohužiaľ, aj socialistov – ju mali odvolať.“
Blanár potvrdil, že Slovensko je pripravené podporiť balík protiruských sankcií, ak nepoškodia domácu ekonomiku. „Náš postoj je jednoznačný – povedali sme, že ak ten balík sankcií nebude poškodzovať našu ekonomiku a naše hospodárstvo, tak sme pripravení ho podporiť,“ vyhlásil minister s tým, že Slovensko má špecifickú energetickú situáciu a závislosť od ruských zdrojov treba zohľadniť.
V súvislosti s vojnou na Blízkom východe minister zdôraznil potrebu dlhodobého riešenia. „Jediné, čo môže stabilizovať dlhodobo tú situáciu, je usporiadanie systému dvoch štátov — a to znamená, že rovnako uzná Palestína Izrael a Izrael uzná Palestínu,“ povedal Blanár. Pripomenul, že Slovenská republika uznala Palestínu ako štát už v roku 1988 v rámci bývalého Československa a tento postoj podľa neho stále platí.
Minister zahraničných vecí sa vyjadril aj k zmenám ústavy, ktoré vyvolali reakcie v Bruseli. „Sme suverénna krajina. My sme sa nezbavili všetkej suverenity tým, že sme členskou krajinou EÚ,“ zdôraznil Blanár. „Tam, kde máme suverénne právo – toto suverénne právo v etických záležitostiach stále národným štátom jednoducho patrí“.
Podľa ministra nie je na ústavných zmenách nič kontroverzné: „Čo je na tom preboha zlé, ak zadefinujeme, že sú iba dve pohlavia, muž a žena, a nie tých 74, ako sa snaží niekto presadzovať?“ Zároveň dodal, že Slovensko „nepočulo žiadne oficiálne stanovisko, že sa ide začať niečo voči Slovenskej republike“ a vláda je pripravená svoje kroky vysvetľovať.