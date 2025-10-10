Plány na obranu štátu preverí cvičenie. Slováci tak budú vidieť zvýšené presuny vojakov

„Veliteľsko-štábne cvičenie Strong Together je výnimočné nielen svojím rozsahom, ale najmä precvičovanou problematikou. Počas ostatných viac ako 20 rokov nemali veliteľstvá a štáby manévrových jednotiek na všetkých troch úrovniach velenia príležitosť priamo v poli preveriť možnosť realizácie pripravených plánov obrany našej vlasti,“ povedal riaditeľ cvičenia a zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl generálporučík Miroslav Lorinc.
Ako ozbrojené sily spresnili, cvičenie sa bez reálneho vyvedenia bojovej techniky uskutoční od 13. do 20. októbra s využitím reálnych priestorov východného Slovenska. Do cvičenia budú zapojené aj útvary a jednotky ostatných útvarov vo svojich domovských posádkach.Čítajte viac Lešť preverila vojakov NATO, bojovali o hranice Slovenska. Zmeko: Niektoré prvky sme integrovali prvýkrát v histórii
Slovenská armáda upozornila, že počas cvičenia budú spoluobčania vidieť zvýšené presuny vojakov, a tiež zaujímanie vopred vytypovaných priestorov veliteľskými stanovišťami jednotiek. Generál Lorinc v tejto súvislosti požiadal obyvateľov, aby počas prítomnosti vojakov neobmedzovali ich činnosť v priestore, najmä pre ich vlastnú bezpečnosť.
Medzinárodné vojenské cvičenie Strong Together 2025 je tak ďalším cvičením, ktoré preverí pripravenosť vojakov zabezpečovať plnenie úloh pre obranu SR. Vojaci už tento rok absolvovali cvičenia Slovenský štít a Obrana 25, kde si preverili činnosti jednotlivých zložiek v rôznych fázach možného konfliktu, a to najmä so zreteľom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v blízkom okolí. „Spoločným úsilím s jednotkami spojencov na našom území, pod velením Španielska, sme tak pripravení reagovať na aktuálne hrozby a garantovať tak územnú nedotknuteľnosť SR,“ uzavreli ozbrojené sily.Čítajte viac „Siedma sila na oblohe“. Slovenské nebo posilnili ďalší americkí dravci. Nové F-16 sú doma