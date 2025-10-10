Ústavnému súdu už dva roky chýba jeden sudca. Fiačan chce preto vystúpiť v parlamente

„Predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana znepokojuje nečinnosť národnej rady vo veci vyhlásenia volieb kandidátov na sudcov ústavného súdu, a preto listom z 1. októbra 2025 požiadal národnú radu o možnosť vystúpiť v jej pléne,“ uviedla Ferencová.
Parlament doposiaľ nedokázal zvoliť dvojicu kandidátov, z ktorých by hlava štátu vybrala nového ústavného sudcu. Poslanci už volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, ale žiadny zatiaľ nezískal potrebný počet hlasov. Ústavný súd pracuje v neúplnom zložení po tom, ako sa v septembri 2023 funkcie vzdala sudkyňa Jana Laššáková.Čítajte viac Pellegrini sa stretol s Fiačanom, riešili situáciu na súde. Novela ústavy nebola hlavná téma
Fiačan už hovoril o situácii s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas) aj prezidentom Petrom Pellegrinim. Raši v septembri pre TASR uviedol, že vyhlási voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu bezodkladne po tom, ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu.Čítajte viac Raši vyhlási voľbu kandidátov na sudcov ÚS, až keď bude politická dohoda. Fiačan zvažuje vystúpenie v parlamente