Toľko krásy mu môže závidieť celá Európa. Horské sedlo v Nízkych Tatrách vyzerá ozaj nádherne

Pohanské je horské sedlo nachádzajúce sa nad obcou Mýto pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách, v nadmorskej výške približne 750 metrov nad morom. Je to významný dopravný uzol, ktorým prechádza cesta I/72 spájajúca Horehronie s Liptovom cez Čertovicu. Sedlo má strategickú polohu medzi masívom Ďumbiera a vrchom Skalka a oddávna slúžilo ako prirodzený priechod cez pohorie. Okolie Pohanského je známe rekreačnými možnosťami – priamo v Mýte pod Ďumbierom sa nachádza lyžiarske stredisko, odkiaľ vedú turistické chodníky aj cyklotrasy. Lokalita je východiskovým bodom do centrálnej časti Nízkych Tatier a ponúka pekné výhľady na Horehronie i blízke vrcholy pohoria.
Na začiatku budúceho týždňa dorazí nad Slovensko chladný vzduch, ktorý prinesie mrazy aj do nížin a sneženie mimo horských oblastí. Denné maximá sa budú pohybovať väčšinou medzi +5 až +10 °C, v najteplejších regiónoch až do +12 °C, zatiaľ čo v najchladnejších oblastiach teploty neprekročia +5 °C. Noci budú tiež chladné, s teplotami od +5 do 0 °C a pri vyjasnení až k –5 °C. Celkovo nás čaká výrazné ochladenie s typicky jesenným počasím, informuje portál imeteo.sk.
Zábery na laniu rodinu v chotári v Horných Lefantovciach.