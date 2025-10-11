Pravda Správy Domáce Toľko krásy mu môže závidieť celá Európa. Horské sedlo v Nízkych Tatrách vyzerá ozaj nádherne

Zábery z dronu na horské sedlo Pohanské, ktoré sa nachádza nad obcou Mýto pod Ďumbierom, na prvý sneh a jesenné ráno pod Kráľovou hoľou, ale aj na laniu rodinku na raňajkách. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

11.10.2025 05:00
Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Zábery z dronu: Pohanské, Mýto pod Ďumbierom
Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Pohanské je horské sedlo nachádzajúce sa nad obcou Mýto pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách, v nadmorskej výške približne 750 metrov nad morom. Je to významný dopravný uzol, ktorým prechádza cesta I/72 spájajúca Horehronie s Liptovom cez Čertovicu. Sedlo má strategickú polohu medzi masívom Ďumbiera a vrchom Skalka a oddávna slúžilo ako prirodzený priechod cez pohorie. Okolie Pohanského je známe rekreačnými možnosťami – priamo v Mýte pod Ďumbierom sa nachádza lyžiarske stredisko, odkiaľ vedú turistické chodníky aj cyklotrasy. Lokalita je východiskovým bodom do centrálnej časti Nízkych Tatier a ponúka pekné výhľady na Horehronie i blízke vrcholy pohoria.

Prvý sneh a jesenné ráno pod Kráľovou hoľou
Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Na začiatku budúceho týždňa dorazí nad Slovensko chladný vzduch, ktorý prinesie mrazy aj do nížin a sneženie mimo horských oblastí. Denné maximá sa budú pohybovať väčšinou medzi +5 až +10 °C, v najteplejších regiónoch až do +12 °C, zatiaľ čo v najchladnejších oblastiach teploty neprekročia +5 °C. Noci budú tiež chladné, s teplotami od +5 do 0 °C a pri vyjasnení až k –5 °C. Celkovo nás čaká výrazné ochladenie s typicky jesenným počasím, informuje portál imeteo.sk.

Lania rodinka na raňajkách
Zdroj: mReportér: Andy Snijders

Zábery na laniu rodinu v chotári v Horných Lefantovciach.

Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR
