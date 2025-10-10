Šaško vracia úder: PS šíri bludy a klamstvá. Žiadna kríza s vakcínami nie je, len meškajú nosové dávky

Šaško odmieta verejné strašenie o nedostatku vakcín, vyjadrenia PS označil za bludy a klamstvá. Nesúhlasí ani s jeho tvrdeniami, že ministerstvo sa nevenuje očkovacej kampani. „Od začiatku roka ministerstvo zdravotníctva povolilo päť očkovacích kampaní, ktoré prebiehajú,“ zdôraznil.
Podotkol, že jediné vakcíny, ktoré zabezpečuje rezort priamo, sú vakcíny proti ochoreniu Covid-19. „Boli doručené v riadne stanovených, zmluvne dohodnutých termínoch, ktoré boli zmluvne dohodnuté dávno predtým, než sa začala diskusia o analýze Slovenskej akadémie vied. A predovšetkým, a to je najdôležitejšie, v takých množstvách, že úplne spoľahlivo pokryjú akýkoľvek dopyt, ktorý v spoločnosti máme,“ vyhlásil minister s tým, že aktuálne je možné zaočkovať sa už na 18 očkovacích miestach.
„Neustále prebiehajú rokovania s ďalšími poskytovateľmi, s ďalšími ambulanciami, ktorých žiadosti ja okamžite a bezodkladne podpisujem,“ dodal.Čítajte viac Slovenskom sa opäť šíri COVID-19. Chrániť sa môžete pomocou novej vakcíny. Registrácia na očkovanie je dostupná online +návod na prihlásenie
S očkovaním proti chrípke sa podľa slov ministra začalo v 40. týždni, pričom vakcíny boli naskladnené už v 36. týždni s výrazným zvýšením dávok oproti minulému roku. „Aj v prípade vakcín proti chrípke pre detskú populáciu bola plánovaná dodávka a opäť zvýšená, a to dvojnásobne,“ podotkol s tým, že na Slovensko prišlo minulý týždeň 5000 nosových vakcín, ktoré sa však okamžite minuli. „Držiteľ licencie, s ktorým sme v intenzívnej komunikácii, okamžite spravil doobjednávku a budúci týždeň príde ďalších 23.000 takýchto vakcín a následne ďalších 11.000, pretože záujem aj vďaka kampaniam, ktoré prebiehajú, rastie,“ dodal Šaško.
Dostupné sú podľa jeho slov aj očkovacie látky proti čiernemu kašľu. „A to ako súčasť kombinovaných vakcín v povinnom očkovaní detí a v rámci preočkovania detí v piatom a 13. roku, ako aj dospelých,“ spresnil. Zdôraznil, že dostupnosť zabezpečuje držiteľ registrácie lieku a množstvá vyplývajú z potrieb minulých rokov. Minister potvrdil, že tento rok je na Slovensku hlásených vyše 4600 ochorení na čierny kašeľ a najviac v skupine detí, ktoré ešte nie je možné očkovať. Podotkol však, že podobný trend je aj v okolitých krajinách. „Pravidelne zasadá aj odborná komisia, ktorá prijíma ďalšie odborné odporúčania,“ dodal minister.
PS vo štvrtok (9. 10.) upozornilo, že na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie i osvetová kampaň o benefitoch očkovania. Vláda podľa hnutia nie je pripravená na chrípkové obdobie a vyzvalo ministra, aby spustil očkovaciu kampaň. Podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) za situáciu môže neschopnosť ministra Šaška a šírenie dezinformácií. Demonštroval, že chýbajú nosové vakcíny na chrípku určené prevažne pre malé deti či vakcíny na čierny kašeľ.Čítajte viac Chorobnosť stúpa, zatvorili aj niektoré školy a škôlky, nemocnice zakázali návštevy