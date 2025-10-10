Pravda Správy Domáce Vzniknúť chce nová strana Právo na pravdu, odovzdala podpisy na registráciu

Na Slovensku chce vzniknúť nová politická strana Právo na pravdu. Ministerstvu vnútra (MV) SR odovzdala vyše 20.000 podpisov, teda dostatočný počet na registráciu. Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár.

10.10.2025 14:46
„Ľudia ma utvrdili, že má zmysel postaviť sa proti systému, ktorý 35 rokov vytváral výsady pre vyvolených a nechával väčšinu zápasiť s každodennými problémami,“ vyhlásil Kollár.

Poďakoval všetkým, ktorí sa do zberu podpisov zapojili. Očakáva registráciu strany v priebehu niekoľkých týždňov. Následne chce okamžite vstúpiť do politického zápasu.

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. V prípade, že splnia všetky zákonné podmienky, rezort stranu zaregistruje.

