Pravda Správy Domáce Pellegrini: Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom

Pellegrini: Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom

Prezident SR Peter Pellegrini v piatok počas summitu hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne vyhlásil, že Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom. Žiadna krajina východného krídla podľa jeho slov nemôže byť z tohto projektu vynechaná, informuje osobitný spravodajca TASR.

10.10.2025 15:34
Estónsko prezident SR Pellegrini Arraiolos Foto: ,
Slovenský prezident Peter Pellegrini hovorí na summite hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne v piatok 10. októbra 2025. Prezidenti 11 členských štátov Európskej únie diskutujú na summite diskutovať o umelej inteligencii a bezpečnosti. Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003.
debata (8)

„Slovensko musí byť súčasťou tohto projektu. Východné krídlo musí byť chránené ako celok, nemôže tam byť nejaká pauza alebo diera,“ vyhlásil prezident. Podľa Pellegriniho by k tomu mohli byť využité poznatky a skúsenosti Ukrajiny.

Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video

„Zdá sa, že namiesto drahých a extrémne nedostupných zariadení technických by sme mohli využiť vcelku cenovo prístupné riešenia ukrajinských výrobcov týchto systémov, ktoré by mohli pomôcť minimálne v detekcii možného prechodu dronov na naše územie. Potom samozrejme už druhá časť je likvidácia alebo zostrelenie takéhoto dronu,“ uviedol slovenský prezident a dodal, že aj o tejto téme by chcel rokovať s partnermi.

„Mal by panovať súlad medzi nami všetkými, že východná hranica musí byť chránená ako celok bez toho, aby boli nejaké krajiny z toho vynechané,“ uzavrel Pellegrini.

kaliňák, šmyhal Čítajte viac Kaliňák obhajuje 14. balík pre Ukrajinu. Priblížil, čo zrejme bude obsahovať 15.

Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnili aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).

PREZIDENT: Vymenoval profesorov vysokých škôl Čítajte viac Pellegrini: Slovensko má záujem o organizáciu summitu Arraiolos v roku 2028

Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini na stretnutí prezidentov skupiny Arraiolos zastupuje SR po druhýkrát.

Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Peter Pellegrini #protidronová bariéra EÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"