Pravda Správy Domáce Ráž štedro odmenil dlhoročného známeho, tvrdí PS: Šéfovi Letových služieb vyplatil vyše 42 000 eur

Ráž štedro odmenil dlhoročného známeho, tvrdí PS: Šéfovi Letových služieb vyplatil vyše 42 000 eur

Po tom, ako minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru) zmenil zmluvu riaditeľovi štátneho podniku Letové prevádzkové služby Miroslavovi Boháčovi, mu následne priznal mimoriadnu odmenu vo výške viac ako 42 000 eur. To je len ďalší príklad toho, ako si Smer predstavuje spravovanie štátu, vyhlásil odborník na dopravu opozičného PS Martin Pekár.

10.10.2025 19:40
ráž Foto: ,
Minister dopravy Jozef Ráž ml.
debata (1)

„Je neprijateľné, aby v čase, keď železnice chátrajú, infraštruktúra je v dezolátnom stave a ministerstvo nemá peniaze na opravu ciest, minister Ráž podpisoval dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho dlhoročným známym,“ povedal Pekár. Ide podľa neho o ukážku starého systému, v ktorom sa lojalita odmeňuje viac než výsledky.

Pekár uviedol, že Ráž s Boháčom boli spolupracovníkmi na ministerstve zdravotníctva počas tretej vlády Roberta Fica (Smer). „Namiesto odbornej kontroly a transparentnosti tu vidíme uzavretý kruh kamarátov, ktorí si navzájom dvíhajú platy a odmeny z peňazí daňových poplatníkov,“ dodal.

tunel Višňové betonáž Čítajte viac VIDEO: Tunel Višňové je takmer hotový, hlási minister Ráž. Pozrite sa, ako to tam vyzerá
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Progresívne Slovensko #Jozef Ráž ml.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"