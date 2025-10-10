Ráž štedro odmenil dlhoročného známeho, tvrdí PS: Šéfovi Letových služieb vyplatil vyše 42 000 eur

„Je neprijateľné, aby v čase, keď železnice chátrajú, infraštruktúra je v dezolátnom stave a ministerstvo nemá peniaze na opravu ciest, minister Ráž podpisoval dodatky, ktoré umožňujú neprimerané odmeny jeho dlhoročným známym,“ povedal Pekár. Ide podľa neho o ukážku starého systému, v ktorom sa lojalita odmeňuje viac než výsledky.
Pekár uviedol, že Ráž s Boháčom boli spolupracovníkmi na ministerstve zdravotníctva počas tretej vlády Roberta Fica (Smer). „Namiesto odbornej kontroly a transparentnosti tu vidíme uzavretý kruh kamarátov, ktorí si navzájom dvíhajú platy a odmeny z peňazí daňových poplatníkov," dodal.