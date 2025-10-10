Hrôza v Tennessee: Explóziu v továrni na výbušniny neprežilo niekoľko ľudí

„Momentálne máme niekoľko nezvestných ľudí. Snažíme sa dbať na rodiny a na túto situáciu,“ povedal na tlačovej konferencii šerif okresu Humphreys Chris Davis. „Máme aj niekoľko mŕtvych“ dodal, ale tento údaj bližšie nešpecifikoval.
Podľa denníka New York Post je nezvestných 19 ľudí. K výbuchu došlo v spoločnosti Accurate Energetic Systems, informoval úrad šerifa okresu Hickman. Webová stránka spoločnosti uvádza, že vyrába a testuje výbušniny v zalesnenom území asi 100 kilometrov juhozápadne od Nashvillu.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Video televízie NewChannel 5 z miesta nešťastia ukazuje stúpajúci dym a horiace trosky na rozsiahlej ploche. Vidno na nich aj obhorené vraky áut a pokrútené kusy kovových konštrukcií.