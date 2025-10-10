Pravda Správy Domáce Hrôza v Tennessee: Explóziu v továrni na výbušniny neprežilo niekoľko ľudí

Výbuch v muničnej továrni v americkom štáte Tennessee si v piatok vyžiadal viacero mŕtvych a nezvestných. Sekundárne explózie podľa úradov prinútili záchranárov držať sa v dostatočnej vzdialenosti od miesta požiaru. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Po silnom výbuchu, ktorý v piatok 10. októbra 2025 otriasol továrňou na výrobu vojenských výbušnín v okrese Hickman v Tennessee, stúpa dym, zatiaľ čo zem a vozidlá pokrývajú trosky.
„Momentálne máme niekoľko nezvestných ľudí. Snažíme sa dbať na rodiny a na túto situáciu,“ povedal na tlačovej konferencii šerif okresu Humphreys Chris Davis. „Máme aj niekoľko mŕtvych“ dodal, ale tento údaj bližšie nešpecifikoval.

Podľa denníka New York Post je nezvestných 19 ľudí. K výbuchu došlo v spoločnosti Accurate Energetic Systems, informoval úrad šerifa okresu Hickman. Webová stránka spoločnosti uvádza, že vyrába a testuje výbušniny v zalesnenom území asi 100 kilometrov juhozápadne od Nashvillu.

Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Video televízie NewChannel 5 z miesta nešťastia ukazuje stúpajúci dym a horiace trosky na rozsiahlej ploche. Vidno na nich aj obhorené vraky áut a pokrútené kusy kovových konštrukcií.

