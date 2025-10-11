Od soboty opäť premávajú vlaky z Bratislavy do Viedne cez Marchegg, denne pôjde 38 spojov

„Vlaky kategórie REX 25×x sa opäť vrátia na trať, budú opäť premávať každú hodinu od skorého rána až do polnoci, pričom cestujúci sa do Viedne dostanú rýchlejšie než kedykoľvek predtým – jazda medzi bratislavskou a viedenskou hlavnou stanicou sa skráti o 11 minút – na 56 minút. Denne bude cez Marchegg jazdiť 38 regionálnych expresov,“ uviedol Baček.Čítajte viac Z Bratislavy do Viedne rýchlejšie: Obnovená trať za 11 miliónov skracuje cestu, cestujúcich čakajú aj ďalšie zlepšenia
Ako hovorca podotkol, spojenie Bratislava – Viedeň patrí medzi najvyužívanejšie cezhraničné vlakové trasy. ZSSK na trati sľubuje komfort v podobe klimatizovaných vozňov štátneho dopravcu i rakúskej spoločnosti ÖBB, ale aj moderné rušne Vectron. V úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Devínska Nová Ves je linka zaradená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.