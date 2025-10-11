Pravda Správy Domáce Od soboty opäť premávajú vlaky z Bratislavy do Viedne cez Marchegg, denne pôjde 38 spojov

Od soboty opäť premávajú vlaky z Bratislavy do Viedne cez Marchegg, denne pôjde 38 spojov

Od soboty sa cestujúci opäť dostanú vlakom z Bratislavy do Viedne cez Marchegg. Rekonštrukciu a elektrifikáciu trate dokončili Železnice SR po viac ako roku. Premávka je obnovená. Zachované bude aj spojenie z bratislavskej Petržalky cez Kittsee. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

11.10.2025 08:30
debata

„Vlaky kategórie REX 25×x sa opäť vrátia na trať, budú opäť premávať každú hodinu od skorého rána až do polnoci, pričom cestujúci sa do Viedne dostanú rýchlejšie než kedykoľvek predtým – jazda medzi bratislavskou a viedenskou hlavnou stanicou sa skráti o 11 minút – na 56 minút. Denne bude cez Marchegg jazdiť 38 regionálnych expresov,“ uviedol Baček.

devínska nová ves - marchegg vlak povodny stav Čítajte viac Z Bratislavy do Viedne rýchlejšie: Obnovená trať za 11 miliónov skracuje cestu, cestujúcich čakajú aj ďalšie zlepšenia

Ako hovorca podotkol, spojenie Bratislava – Viedeň patrí medzi najvyužívanejšie cezhraničné vlakové trasy. ZSSK na trati sľubuje komfort v podobe klimatizovaných vozňov štátneho dopravcu i rakúskej spoločnosti ÖBB, ale aj moderné rušne Vectron. V úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Devínska Nová Ves je linka zaradená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

Na slovenské trate vyrazil nový moderný vlak Panter (archívne video)
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #Železničná spoločnosť Slovensko #Viedeň #ZSSK
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"