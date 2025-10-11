Fico nevidí dôvody na predčasné parlamentné voľby. Je za posun komunálnych volieb

„Neexistujú žiadne dôvody ani žiadna alternatíva, aby sa voľby do NR SR konali skôr ako v riadnom termíne v roku 2027. A, samozrejme, jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na rok 2026,“ vyhlásil s tým, že Smer-SD je najstabilnejším prvkom súčasnej koalície. Kriticky sa vyjadril aj k prieskumom verejnej mienky na Slovensku. „Ja som nikdy nekomentoval a nebudem komentovať prieskumy, ale nie je možné, aby tu niekto vyhadzoval, čo ho napadne,“ podotkol.
Premiér je za presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027
Premiér zároveň poukázal na to, že je za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Tvrdí, že ak by došlo k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Premiér za prioritu označil schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok v NR SR. Rokovať by o ňom poslanci mohli už od budúceho utorka. Nechcel rozprávať o taktike poslancov za Smer-SD. Pripomenul pritom, že o danej veci nie je možné skrátiť rozpravu. Vyjadril sa aj ku konsolidácii verejných financií. Označil to za špinavú robotu, ktorú bolo potrebné urobiť po predchádzajúcej vláde.
Vyhlásil, že v ozdravovaní verejných financií bude treba pokračovať aj v roku 2026. Konsolidačné úsilie však bude podľa neho postavené na opatreniach vedúcich k lepšiemu výberu daní a boju s daňovými únikmi. Myslí si, že ak sa rozpočet podarí v parlamente schváliť v rozumnom čase, môže sa koalícia celý november a december venovať téme daní na budúci rok či zoštíhľovaniu štátu. „Téma zoštíhľovania štátu pre mňa znamená, že si musíme sadnúť do konca tohto roka a klásť na stôl jednoduché otázky. Spojíme Úrad pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom a vytvoríme jeden úrad, napríklad pre hospodársku súťaž? Sme pripravení hovoriť o ďalších ústredných orgánoch štátnej správy, kde vidíme, že je možnosť aj ušetriť, aj sa dostať do polohy efektívnejšieho výkonu štátnej správy?“ spýtal sa.
Vo svojom príhovore sa venoval aj guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) Petrovi Kažimírovi. Nevidí dôvod na jeho opätovné zvolenie do funkcie. Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.