Na sneme Smeru sa Fico rozohnil: vyzval na posun komunálnych volieb, aj odklon od Bruselu. Politológ: Je to na hrane demokracie

Fico navrhol, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov a miest, teda tie komunálne, doložili a konali sa až v roku 2027 – ide podľa neho o krok, ktorý by priniesol hlbšiu kontinuitu v riadení krajiny. Apeloval na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie Samosprávne kraje Slovenska SK8, aby tento návrh podporili a umožnili zmenu zákona. „Komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027, po parlamentných voľbách,” uviedol.
Predčasné voľby najskôr nebudú
Podľa politológa Jozefa Lenča o tom, či sa voľby posunú nerozhodujú inštitúcie ako ZMOS či SK8 a jeho výzva je na hranici demokracie. „Aby sa komunálne voľby mohli posunúť na neskorší termín, teda aby sa mohlo predĺžiť funkčné obdobie súčasných predstaviteľov samospráv, je na zmenu ústavy,” vysvetlil. Fico na to najprv potrebuje získať hlasy 90 poslancov.
V súvislosti so svojou účasťou vo vláde zdôraznil, že je zodpovedný za chod štátu a ako prioritu strany považuje mierovú orientáciu Slovenska. Tvrdil, že Smer pristúpil ku konsolidácii verejných financií ako k nevyhnutnému kroku po tom, čo predchádzajúce vlády financie krajiny nedokázali správne riadiť. Zároveň predseda strany vyzval, aby sa prijali dôležité opatrenia počas najbližších troch mesiacov a to nielen z hľadiska výdavkov, ale aj efektívneho výberu daní, boja proti daňovým únikom a naštartovania ekonomiky tak, aby sa zo Slovenska opäť stala krajina lákajúca zahraničné podniky.
„Musíme ozdraviť verejné financie už v roku 2026,“ povedal Fico a dodal, že 13. dôchodok a energetická pomoc zostanú zachované. Na ich vyplatenie je však podľa neho potrebné získať asi 420 miliónov eur, pričom vláda momentálne disponuje 380 miliónmi. Garantoval, že sociálny systém nebude narušený.
Keď premiér hovoril o schválení rozpočtu, uviedol, že rozpravu v parlamente na túto tému je potrebné skrátiť, aby sa nezaťažovala zbytočnými a zdĺhavými debatami. Politológ Peter Lenčo však pre TA3 uviedol, že Smer môže prísť s nápadom, ako urýchliť proces v národnej rade. „V každom prípade platí pre vládnu koalíciu to, aby rozpočet bol schválený,” uviedol s tým, že jeho neschválenie by bolo vyjadrenie nedôvery súčasnej vláde.
Podľa neho bude totiž predpoklad na voľby o dva roky v prípade, že poslanci schvália štátny rozpočet do dvoch týždňov. Zároveň schválenie rozpočtu v tomto termíne vníma ako krok k tomu, aby sa vo vláde mohli venovať do konca tohto roka tomu, čo s daňami v budúcom roku.
Na sneme Fico tiež spomenul potrebu zredukovania úradov, ktoré v rámci konsolidácie môžu priniesť do štátnej kasy milióny. Premiér navrhol, aby sa zvážilo spojenie viacerých úradov, napríklad Úradu pre verejné obstarávanie s Úradom pre hospodársku súťaž. Tým by podľa jeho názoru krajina hospodárila lepšie, pričom budúci rok označil ako rok v znamení poriadku vo verejných financiách.
Fico spomenul aj ekonomické témy: podporu automobilového priemyslu, snahu zarobiť na výrobe elektromobilov, pričom spomenul aj plán baterkárne v Šuranoch ako kľúčový investičný projekt pre krajinu. Stále viac sa však hovorí o návrate únie k spaľovacím motorom, preto politický analytik Ján Baránok pre TA3 poukázal na zvláštnu logiku budovania baterkárne, keď sa svet odvracia od elektromobilov. Naznačil tiež, že Smer preto môže mať v projekte vlastné záujmy.
Kritika Žilinku aj Kažimíra
Premiér otvorene kritizoval aj generálneho prokurátora koaličnej strany Hlas, Maroša Žilinku – tvrdil, že ignoruje porušenie zákona medializovaných prípadov. Smer nesúhlasí ani s vymenovaním guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorým podľa Fica nemôže byť Peter Kažimír. „Rešpektujem, že táto pozícia patrí Hlasu. Nech prídu s človekom, ktorý bude vhodný kandidát na túto pozíciu a my v súlade s koaličnými dohodami takéhoto človeka dostaneme do príslušnej pozície,” dodal.
V súvislosti s vnútornou politikou strany uviedol, že Smer je pripravený zabrániť nepodstatným rozhovorom opozície a že on patrí medzi premiérov, ktorí riešia 80 percent konfliktov a sporov vo vnútri koalície. Zároveň predseda odsúdil to, čo nazval „vytváranie nepravdivého obrazu o Slovensku“, teda podľa jeho vnímania nihilizmus že sa v krajine žije zle alebo že je krajinou, ktorá nie je orientovaná na export. V rámci toho vyzval funkcionárov strany, aby aktívne budovali pozitívne vnímanie štátu.
Slovensko v Európe?
V prejave sa dotkol aj európskej politiky – Fico si je vedomý toho, že Smer môže byť vylúčený z európskej socialistickej frakcie, pretože ich názory sa rozchádzajú s politikou Bruselu. Takéto vylúčenie by však mohlo oslabiť vplyv strany na rozhodovanie v EÚ. V tomto kontexte je najviac skloňovaná téma zaradenia dvoch pohlaví do ústavy, čo v krajinách únie vyvoláva odklon od ochrany a práv LGBTI+ komunity.
Okrem toho spomenul potrebu stratégie neutrálnej zahraničnej orientácie, s tým, že najsilnejšia politická strana chce suverénne politiku na všetky svetové strany. Ako príklad uviedol vyriešenie odoberania energie, keďže od roku 2028 nebudeme môcť kupovať ruský plyn. Tvrdí, že nepodporí RePowering nútený úniou.
Zdôraznil odmietanie vojenských konfliktov a význam slova mier. „Podporujeme politiku mieru a sme za čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu na Ukrajine, ale nedovolíme zaťahovanie Slovenska do vojny a nebude robiť nič okrem humanitárnej pomoci Ukrajine,” uviedol Fico.