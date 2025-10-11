Šutaj Eštok: Políciu politicky neriadime, postupuje podľa zákona

„Aj preto som rád, že z dnešných slov premiéra jasne zaznelo, že je dobre, že ministerstvo vnútra riadi práve Hlas-SD a nie niekto iný. Lebo inak by to znamenalo návrat k politickému riadeniu polície – presne tak, ako to bolo za čias Matoviča,“ uviedol minister.
Ako dodal, bez ohľadu na rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, ktoré podľa svojich slov na teraz nechce hodnotiť, plne stojí za prácou nezávislých vyšetrovateľov.
Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico v sobotu namietal selektívnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Tvrdil, že je selektívna v prípadoch porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov či v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 až 2023 voči opozícii. Navrhol, aby pracovný snem strany schválil návrh, ktorým má nad tým vyjadriť poľutovanie a počudovanie.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol spochybňovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Je a bude pre ne jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry.