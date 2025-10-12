Väčšina samosprávnych krajov nesúhlasí s návrhom premiéra Fica na odloženie komunálnych a regionálnych volieb

„Predsedovia krajov vyzývajú premiéra na rokovanie, kde jasne pomenuje dôvody jeho iniciatívy zmeny dĺžky prebiehajúceho funkčného obdobia poslancov zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov. Žiadame riadny dialóg a nie oznamy na straníckych snemoch," uviedlo SK8. Doplnilo, že akékoľvek zásahy do volebných období musia byť prijímané s výhľadom do budúcnosti, teda musia sa týkať len nasledujúcich funkčných období a nie tých, ktoré už prebiehajú.
Predseda vlády Robert Fico na pracovnom sneme strany Smer-SD v sobotu 11. októbra povedal, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Komunálne voľby by mali podľa neho zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách.