VIDEO: Pellegrini v ta3: Rozpočet v dnešnej podobe podpíšem. Na predčasné voľby nie je dôvod, nevidím zázračnú alternatívu

„Ak návrh nedosiahne výrazné zmeny, ak zostane zachovaná podpora pre slovenské školstvo, zachovaná úroveň zdravotnej starostlivosti aj rozvoj, ak bude zachovaná bezpečnosť Slovenska, ak budú zachované sociálne opatrenia a nebude sa výrazne znižovať životná úroveň tých, ktorých sa to týka, ak vláda dodrží aj trend znižovania deficitu a bude mať ambíciu ho znížiť na 4,1 percenta, tak si myslím, že tak ako predchádzajúci prezidenti vždy rozpočet podpísali, myslím, že sa ani raz nestalo, že by ho niekto poslal naspäť, tak samozrejme som na to pripravený,“ vyhlásil prezident ta3.
Zdôraznil však, že za opatrenia zodpovedá vláda. Nevie odhadnúť, či v návrhu ešte v parlamente nedôjde k zmenám. Myslí si však, že nie je na to veľký manévrovací priestor. „Nedisponuje dnes ako bývalo zvykom v minulosti nejakými veľkými rezervami,“ podotkol.
V tejto súvislosti poukázal na potrebu konsolidácie. Myslí si, že je to vždy bolestivé, ale tento krok bol nevyhnutný pre aktuálny stav verejných financií. Vyzdvihol, že napriek ťažkej situácii sa nešetrí na zdravotníctve ani školstve. Ocenil, že sa nesiahlo ani na rôzne sociálne opatrenia, ako napríklad 13. dôchodky. Prezident zároveň poukázal, že k vládnemu návrhu neprišiel žiadny relevantný návrh z radov opozície.
Prezident Pellegrini si myslí, že vláda chce dovládnuť celé obdobie do riadnych parlamentných volieb. Nevníma snahy o predčasné voľby. Deklaroval, že ani on nepodniká kroky, ktoré by k tomu viedli. Myslí si, že predčasné voľby by neboli riešením. Nevidí alternatívu, ktorá by pre Slovensko priniesla zázrak. Obáva sa, že predčasné voľby by krajinu dostali do väčšej nestability.
„Ja dnes nevidím ucelenú špičkovo, programovo, odborne pripravenú alternatívu, ktorá by okamžite mohla vymeniť túto vládu a priniesla by pre Slovensko zázrak. Žiaľ, nevidím to tam. Keby boli predčasné voľby dnes, tak si myslím, že by nás dostali do stavu, ktorý sme tu mali v rokoch 2020 až 2023 – nesúrodá koalícia, hádky od rána do večera,“ skonštatoval.
Hlava štátu však upozornila na to, že jeho vyjadrenia o tom, že neexistuje dobre pripravená alternatíva, neznamenajú, že kriticky chváli súčasnú vládnu koalíciu. Je presvedčený, že by mohla urobiť niečo viac. Myslí si, že vnútornými hádkami a pnutím sa až tak veľmi nelíši od tej predchádzajúcej.
Prezident sa stretol aj so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode. Voči jeho osobe nemá nedôveru. Tvrdí, že tú by mal v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál.
Pellegrini považuje za chybu, že vláda nerokovala o správe Slovenskej akadémie vied (SAV) k analýze vakcín proti COVID-19. Myslí si, že je nezodpovedné, ak si kabinet objedná analýzu u etalónovej výkladnej skrine v rámci vedy a potom ju možno z dôvodu, že sa mu nepáči výsledok, odmietne prerokovať.
Pellegrini sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe. Dotyčným odkázal, že im to nepomôže zakryť ich neúspechy alebo neschopnosti. Komentovať bližšie nechcel kritické vyjadrenia na jeho osobu zo strany lídra koaličnej SNS Andreja Danka a ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Myslí si, že by sa mali v prvom rade sústrediť na riešenie problémov krajiny. Hovoril tiež o financovaní jeho kampane pred prezidentskými voľbami. Nerozumie, prečo tak rezonuje pôžička na kampaň od firmy jeho sestry. Tú považuje za správnu. Poukázal pri tom na to, že jeho sestra nie je ani lobista, ani oligarcha. Upozornil i na to, že pri kampani administratívne pochybil, začo dostal pokutu, ktorú obratom zaplatil. Deklaroval, že v prípade, ak sa mu peniaze z pokuty pre imunitu vrátia, pošle ich Lige proti rakovine.
Hlava štátu reagovala aj na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by bolo vhodné presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Chce poznať dôvod. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Hovoril aj o vzťahoch s ČR. Verí, že vláda pod vedením Andreja Babiša obnoví spoločné stretnutia na vládnej úrovni. Myslí si, že po zmene na premiérskom kresle v ČR môže novú dynamiku dostať aj V4.