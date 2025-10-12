Taraba reagoval na slová Viliama Karasa z KDH, ktorý v politickej relácii STVR povedal, že „nespomenuli sme jednu dôležitú vec, ako pán Huliak s pánom Tarabom zalobovali za hazard…“ Podľa Tarabu by sa mal Karas vyhnúť „chceným či nechceným klamstvám“ a hovoriť pravdu. Tou je podľa ministra to, že ak je niekto proti nízkemu zdaňovaniu hazardu, tak je to on.
Taraba sa ohradil, že lobuje za hazard: Ak je niekto proti jeho nízkemu zdaneniu, tak som to ja
Som veľkým bojovníkom proti nízkemu zdaňovaniu hazardu a na vláde v piatok som len ja a ministerka kultúry Martina Šimkovičová hlasovali proti znižovaniu daní z kamenného hazardu oproti schválenej úrovni, uviedol vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.