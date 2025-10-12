Pravda Správy Domáce V jednom z bytových domov v bratislavskom Ružinove horelo. Obyvatelia utekali z bytov

V jednom z bytových domov v bratislavskom Ružinove horelo. Obyvatelia utekali z bytov

V bratislavskom Ružinove vypukol v nedeľu večer požiar v panelovom dome na Nevädzovej ulici. Plamene sa rozšírili na terase približne na 11. poschodí, pričom hustý dym zaplnil okolie. Obyvatelia bytov museli dom narýchlo opustiť, na mieste zasahovali viaceré jednotky hasičov. Požiar už uhasili.

12.10.2025 21:11 , aktualizované: 22:00
debata (2)
Požiar v Ružinove
Video

Na mieste sú aj policajti a záchranári, ktorí pomáhajú evakuovaným obyvateľom. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

O zásahu pri Obchodnom centre (OC) Retro neskôr informoval aj Hasičský a záchranný zbor.„Na mieste zasahuje 24 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s DHZO Ružinov."

Požiar v bytovom dome na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove je uhasený. Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Požiar v Ružinove
Požiar v Ružinove
+5Požiar v Ružinove

„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.

Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.

„V jednom z bytov v Retre, zrejme na 11. poschodí, vypukol pred pár minútami požiar, ktorý sa už začal rozširovať aj na vedľajšie balkóny. Na mieste už zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a smeruje tam aj evakuačný autobus. Prosím, vyhnite sa “katastrofickej turistike” a nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať,“ informoval na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.

„Pri tak silnom požiari spravidla treba evakuovať mnoho bytov, možno aj celý vchod, kvôli hrozbe poškodenej statiky. Moji kolegovia z úradu budú na mieste a ak to bude nutné, poskytnú priestory na núdzové prespatie,“ doplnil Chren.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #požiar #Ružinov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"