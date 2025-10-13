Pravda Správy Domáce Zrážka vlakov pri Rožňave sa zapíše medzi tie najhoršie (chronológia nešťastí od najtragickejšej nehody)

Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok dopoludnia k zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran. Ľahko sa zranilo asi 100 ľudí, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších informácií nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania.

13.10.2025 12:42
Prinášame výberovú chronológiu zrážok vlakov v Slovenskej republike.

  • 21. februára 2009 – Na železničnom priecestí v Polomke narazil osobný vlak na trati Červená Skala – Banská Bystrica do autobusu, pričom došlo k jeho prevráteniu a k vykoľajeniu motorového vozňa. Pri nehode zahynulo 12 osôb, šesť ľudí utrpelo ťažké zranenia, 19 ľahké.
  • 1. apríla 2010 – Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi sa zrazili dva vlaky. Nehoda si vyžiadala tri ľudské životy. Vo vagóne bolo desať ľudí zranených, z toho jeden ťažko. K nehode došlo, keď do stojaceho osobného vlaku narazil zozadu elektrický rušeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
  • 13. októbra 2010 – Na železničnej stanici v Žiline narazil posunujúci rušeň do súpravy rýchlika odchádzajúceho do Čadce a Krakova. Na rýchliku sa vykoľajilo hnacie vozidlo a tri vozne. Ľahko sa zranila vlakvedúca a sprievodkyňa.
  • 26. októbra 2012 – Na trati Bratislava Vinohrady – Bratislava Hlavná stanica na 2. traťovej koľaji vlak Os 2018 narazil zozadu do vlaku Os 4618. Rušeň osobného vlaku 2018 sa následne vykoľajil. V dôsledku zrážky vlakov sa zranilo 23 osôb.
  • 15. decembra 2017 – Na nákladnej železničnej stanici vo Zvolene sa zrazili pri posune nákladný vlak s osobným. Ľahké zranenie utrpelo do desať osôb.
  • 16. marca 2018 – Zrážka osobného vlaku a stojaceho rušňa v Pezinku si vyžiadala 18 zranených, z toho troch ťažko.
  • 7. novembra 2019 – Na železničnej stanici Košice-Staré Mesto sa zrazil osobný vlak a lokomotíva. Dve osoby utrpeli zranenia rôzneho charakteru.
  • 3. júna 2022 – Na železničnej trati medzi Varínom a Vrútkami sa zrazil rušeň s osobným vlakom. Po železničnej nehode na mieste záchranári ošetrili 74 osôb, z toho 34 ľudí transportovali do okolitých nemocníc. Ľahko sa zranilo 59 osôb, stredne ťažko 11 ľudí a štyri osoby boli zranené ťažko.
