Expert na dopravu: Trať, kde sa zrazili vlaky, je v dobrom stave. Čo spôsobilo tragickú nehodu?

Dopravný inžinier Ľuboš Kasala pre Pravdu uviedol, že je ešte priskoro hovoriť o príčinách; prvoradé pre všetky zložky je záchrana životov. Až následne sa zachraňuje technika, ak je to možné, a spúšťa sa tiež vyšetrovanie odborníkov z Dopravného úradu.
„Rušne, tak ako lietadlá aj autá, majú čiernu skrinku, ktorá ukáže, či vlak išiel predpísanou rýchlosťou a podobne,“ priblížil. Podľa Kasalu sa zvažujú všetky faktory, vrátane povinných kontrol vlaku.
„Železnica je sofistikovaná vec. Počas vyšetrovania vypočujú výpravcov susedných staníc aj vlakového dispečera. Ten dohliadal na to, ako bola postavená vlaková trasa a ako fungovali technické zariadenia, teda zabezpečovacie zariadenia – návestidlá,“ vysvetlil inžinier. Tieto zariadenia sú v praxi semafory a dôležité je, či fungovali tak, ako mali.Čítajte viac Zrážka rýchlikov pri Rožňave: stredne a ťažko zranených je deväť ľudí, obaja rušňovodiči prežili (VIDEO+FOTO)
Kasala tiež uviedol, že trať nebola na slabej technickej úrovni; problémom by teoreticky v takýchto prípadoch mohlo byť podmáčanie trate. Zatiaľ však nie je nič isté. „Vlaky, ktoré sa zrazili, sa mali v tej výhybke míňať. Preto to mohlo byť zlyhanie ľudského faktora – napríklad že si rušňovodič nevšimol návesť (semafor, pozn. red.). Druhý variant je technický faktor, teda že návestidlo alebo niečo iné zlyhalo,“ vysvetlil možnosti s tým, že samotný rušňovodič mohol byť „oklamaný“ semaforom. Ten totiž ukazuje zelenú na naplánovanej vlakovej ceste a práve jej náhle preskočenie na červenú je problém.
Prvotné informácie uvádzajú, že zranených je približne sto ľudí. Zatiaľ však podľa Kasalu nie je známe, čo sa stalo s rušňovodičmi – je možné, že stihli vyskočiť.