Trnka si po zrážke rýchlikov nedáva servítku pred ústa: V Bratislave kreslia vízie a my na východe sa modlíme

„Ako je možné, že sa na Slovensku v roku 2025 zrazia dva oproti idúce vlaky na tej istej trati?“ pýta sa Trnka. Podľa neho je namieste otázka, či zlyhal človek, systém, technológia alebo všetko dokopy, všíma si web ta3.
Pripomenul, že Slovensko roky počúva o miliardových investíciách a modernizácii železníc, no realita je podľa neho iná. „Nie je to len nehoda. Je to symbol stavu, v akom sa slovenská železnica nachádza,“ zdôraznil.
Trnka kritizoval odkladanie investícií, výhovorky a absenciu zodpovednosti. Dodal, že kým sa v Bratislave diskutuje o vysokorýchlostných tratiach, na východe sa ľudia modlia, aby vlak došiel bezpečne do cieľa.
Zároveň vyjadril podporu všetkým, ktorí boli vo vlakoch, aj záchranárom zasahujúcim na mieste. „Myslím na všetkých, ktorí boli v tých vlakoch, aj na tých, ktorí pomáhajú. Všetkým zraneným prajem skoré uzdravenie,“ dodal predseda kraja.
Na záver vyzval na jasné odpovede a dôkladné vyšetrenie nehody: „V 21. storočí sa takéto veci jednoducho nemajú diať."