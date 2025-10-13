Pravda Správy Domáce Trnka si po zrážke rýchlikov nedáva servítku pred ústa: V Bratislave kreslia vízie a my na východe sa modlíme

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka reagoval na zrážku dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Upozornil, že nehoda, pri ktorej utrpeli zranenia desiatky ľudí, odhaľuje hlboké problémy slovenských železníc.

13.10.2025 16:26
Zrážka vlakov pri Rožňave: rušeň odhodilo do strmého zrázu
„Ako je možné, že sa na Slovensku v roku 2025 zrazia dva oproti idúce vlaky na tej istej trati?“ pýta sa Trnka. Podľa neho je namieste otázka, či zlyhal človek, systém, technológia alebo všetko dokopy, všíma si web ta3.

Pripomenul, že Slovensko roky počúva o miliardových investíciách a modernizácii železníc, no realita je podľa neho iná. „Nie je to len nehoda. Je to symbol stavu, v akom sa slovenská železnica nachádza,“ zdôraznil.

Trnka kritizoval odkladanie investícií, výhovorky a absenciu zodpovednosti. Dodal, že kým sa v Bratislave diskutuje o vysokorýchlostných tratiach, na východe sa ľudia modlia, aby vlak došiel bezpečne do cieľa.

Zároveň vyjadril podporu všetkým, ktorí boli vo vlakoch, aj záchranárom zasahujúcim na mieste. „Myslím na všetkých, ktorí boli v tých vlakoch, aj na tých, ktorí pomáhajú. Všetkým zraneným prajem skoré uzdravenie,“ dodal predseda kraja.

Panika, hrôza aj radosť z prežitia. Zábery priamo z miesta nehody vlakov pri Rožňave
Na záver vyzval na jasné odpovede a dôkladné vyšetrenie nehody: „V 21. storočí sa takéto veci jednoducho nemajú diať.“

miesto nehody rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou Čítajte viac Kamera zachytila moment hrôzy: vlak prešiel a po pár sekundách prišiel obrovský úder
