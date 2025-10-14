Expolicajt NAKA opísal systém policajných lustrácii, zároveň odmieta, že by ho zneužil

Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný ešte začiatkom augusta pred súdom odmietol vinu. V rámci svojej dnešnej výpovede opätovne odmietol, že by spáchal žalovaný trestný čin, alebo aj akýkoľvek iný trestný čin.Čítajte viac Policajta z kauzy Očistec a exšéfa jednotky NAKA súdia pre nazákonné lustrácie známych politikov, vinu odmieta
K trestnej činnosti podľa obžaloby dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Zetocha však dnes na súde povedal, že lustrácie boli náplňou práce odboru podpory riadenia, kde pôsobil, konkrétne analytického oddelenia. „Akýkoľvek príslušník NAKA mohol požiadať o vykonanie takejto lustrácie,“ povedal s tým, že analytické oddelenie muselo takúto lustráciu vykonať, pričom dôvody žiadosti sa nikdy nepreverovali. Žiadosť mohla byť podľa obžalovaného podaná písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ Zetochu podľa jeho slov niekto o vykonanie lustrácie požiadal, on požiadavku pridelil príslušníkovi z analytického oddelenia. „Ja ako osoba som nemal prístup do evidencie, teda som nemohol žiadnu lustráciu vykonať,“ zdôraznil. Zároveň poprel, že by niekedy výsledky lustrácie odovzdal neoprávnenej osobe.Čítajte viac Policajná inšpekcia vyšetruje nelegálne lustrácie na NAKA
Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú. „Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal v auguste Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii.
Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediálne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.