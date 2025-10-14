Ombudsman si posvieti na poplatky v zdravotníctve: Aj „fantázia“ musí mať svoje hranice

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa stretáva so sťažnosťami podávateľov na úhradu poplatkov a spoluúčasti za zdravotné výkony. Na problematickú dostupnosť niektorých zdravotných výkonov, ktoré by mali byť plne uhradené zo zdravotného poistenia, poukazoval už v minulom roku. „Z podnetovej činnosti KVOP sú mi známe nielen prípady reálnej nedostupnosti niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia, ale aj prípady kreativity mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri tvorbe ich cenníkov. Zvyšujúci počet podnetov ma primal k tomu, aby som začal celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve,“ vyhlásil Dobrovodský.
Ombudsman vysvetlil, že štát poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezabezpečuje priamo, ale prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jeho úlohou, okrem vytvorenia vhodných podmienok pre ich činnosť, je aj dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti z ich strany. Dozorná pôsobnosť nad plnením niektorých povinností v oblasti zdravotnej starostlivosti je pritom zverená, okrem iných orgánov, aj samosprávnym krajom. Dobrovodský priblížil, že sa v prieskume zameria na zber údajov od samosprávnych krajov. Bude ho zaujímať, ako napríklad prebieha výkon dohľadu nad poskytovateľmi, ak ide o dodržiavanie cenníkov. Ďalej sa zameria na to, či sa kontroly vykonávajú formou utajenej kontroly, alebo či sú aj prípady, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neoprávnene účtoval poplatok za výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia.Čítajte viac Neoprávnené poplatky u zubára. Niektorí zubári si od ľudí pýtajú peniaze, za čo by nemali. Ľudia sa nechávajú na klinikách oklamať. Za túto vec rozhodne neplaťte
Závery a odporúčania prieskumu verejný ochranca práv predstaví do konca marca 2026. Cieľom bude zvýšenie právnej istoty a ochrana pacientov, presadenie zrozumiteľnosti a spravodlivosti v oblasti poplatkov, posilnenie dohliadacích mechanizmov a koordinácia medzi inštitúciami a v neposlednom rade podnietenie verejnej diskusie a politickej reakcie.