Michal Kiča odmietol úplatok 500-tisíc eur, po štyroch rokoch polícia vzniesla obvinenie

Člen predsedníctva strany Demokrati Michal Kiča počas svojho pôsobenia ako štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia odmietol úplatok vo výške 500-tisíc eur, ktorý súvisel s tenderom za desiatky miliónov eur. Ako povedal dnes na tlačovej besede, túto udalosť okamžite nahlásil a aktívne spolupracoval s políciou. Po štyroch rokoch bol v súvislosti s týmto prípadom obvinený podozrivý.

14.10.2025 11:07
„Odmietam a vždy som odmietal akúkoľvek formu korupcie. Nemôžem ísť do detailov, no chcem apelovať na ľudí, aby si zvolili aj keď náročnejšiu a nepohodlnejšiu, no jednoznačne čestnejšiu cestu. Povzbudzujem celú verejnosť, musíme sa podieľať na odhaľovaní korupcie a trestnej činnosti. Nedajme sa zastrašiť. Iná cesta k zdravej spoločnosti neexistuje,“ povedal Kiča.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď ocenil prácu vyšetrovateľov a pripomenul náročnosť pokračovania vyšetrovania po rozpustení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a zmenách v Trestnom zákone. „Trvalo štyri roky, kým bola obvinená konkrétna osoba. Chcem poďakovať vyšetrovateľom, pretože sa domnievam, že po rozpustení NAKA bolo mimoriadne náročné – pri hŕbe spisov, obmedzenom počte príslušníkov Policajného zboru, a tiež po účelových zmenách Trestného zákona – obnoviť alebo pokračovať vo vyšetrovaní,“ uviedol Naď.

