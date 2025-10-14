Pravda Správy Domáce Smer chce zakázať v parlamente akékoľvek obrazové pomôcky či grafy, zaviesť chce aj sankcie

Smer chce zakázať v parlamente akékoľvek obrazové pomôcky či grafy, zaviesť chce aj sankcie

Smer chce zakázať v rokovacej sále parlamentu akékoľvek obrazové pomôcky či grafy. Reaguje tým najmä na vystúpenia Igora Matoviča a poslancov jeho Hnutia Slovenska v NR SR. Informoval o tom podpredseda národnej rady Tibor Gašpar na tlačovej besede.

14.10.2025 11:46
fico, matovič, pvv Foto: ,
Igor Matovič s plagátom pred Robertom Ficom.
„Namiesto toho, že sme chceli prísť s návrhom, že bude dovolená obrazová pomôcka v rozmere A4 po odsúhlasení obsahu predsedajúcim, prichádzame so zmenou, že tam nebude žiadna a bude nulová tolerancia. Dokonca ani také pomôcky, čo si vyrobia poslanci v pléne,“ povedal. Smer chce tiež „prekopať“ paragraf 32 Zákona o rokovacieho poriadku NR SR, ktorý rieši, kedy má byť poslanec upozornený, kedy má byť vykázaný a kedy už vyvedený z rokovacej sály. Zaviesť chce finančné sankcie. „Javí sa, že poslanci majú dostatočné platy, tak budeme musieť pristúpiť k sankcii vo výške jedného platu, prípadne pri recidíve až dvoch poslaneckých platov,“ spresnil Gašpar. Počas 40. schôdze, ktorá sa začína dnes, chcú riešiť aj etický kódex poslanca.

Ako informoval predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter, 40. schôdza Národnej rady bude mať 129 bodov. Poslanci prerokujú 45 zákonov v prvom čítaní, 39 v druhom čítaní, z toho 30 vládnych zákonov. „Je tu aj jedno skrátené legislatívne konanie, ktoré sa týka Environmentálneho fondu,“ dodal. Najdôležitejšou témou bude rokovanie o štátnom rozpočte. „Večer budeme sedieť s pánom ministrom financií a máme záujem si niektoré veci ešte raz vydiskutovať. Každopádne, ak by z našich radov aj vyšiel nejaký pozmeňujúci návrh, bude niekde pridávať a niekde uberať, celkové čísla nemáme v žiadnom prípade záujem meniť,“ podotkol Richter. Pre budúci rok sa chystajú docieliť deficit 4,1 percenta HDP.

Najprv prídu na rad dva zákony – jeden z dielne ministerstva financií a druhý z dielne rezortu zdravotníctva, po nich predloží minister financií návrh štátneho rozpočtu. „Pripúšťame, že môže dôjsť k predĺženiu rokovacieho dňa, skrátenie prestávky na obedy, prípadne presunutie rokovania až do večerných hodín. Ak by opozícia úmyselne predlžovala alebo hrala divadlo v súvislosti s rozpravou k rozpočtu, sme pripravení iniciovať aj nočné rokovanie,“ pripustil Richter. K opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery navrhnú zlúčenú rozpravu.

Koalícia sa nedohodla na prelomení veta prezidenta pri zákone o covidových amnestiách. Smer má záujem veto prelomiť, Hlas však nie. „Strana Hlas má bližšie k prezidentovi a na jeho pripomienky nahliada inak,“ poukázal Richter. Strana Smer tiež nebude iniciovať ukotvenie výhrady vo svedomí v ústave a ani už neplánuje do konca volebného obdobia meniť ústavu.

