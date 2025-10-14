Pravda Správy Domáce Po nehode rýchlikov polícia zatkla rušňovodiča, jeden človek je v kritickom stave

Po nehode rýchlikov polícia zatkla rušňovodiča, jeden človek je v kritickom stave

Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej (13. 10.) železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, rušňovodiča zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.

14.10.2025 12:03
zrazka Foto:
Polícia dokumentovala vážnu železničnú nehodu, ku ktorej došlo v pondelok 13. októbra 2025 pri obci Jablonov nad Turňou, celú noc na utorok.
debata (3)

Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky previezli do nemocnice. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla polícia.

Zrážka vlakov pri Rožňave: rušeň odhodilo do strmého zrázu
Video

Dokumentovanie nehody pokračovalo počas celej noci. Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia železničnej polície, ako aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky so svojou technikou. „Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom,“ uviedla polícia.

Po zrážke rýchlikov je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) o tom informoval v utorok.

Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v...
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v...
+23Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v...
miesto nehody rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou Čítajte viac Kamera zachytila moment hrôzy: vlak prešiel a po pár sekundách prišiel obrovský úder
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zrážka vlakov pri Rožňave
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"