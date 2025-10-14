Po nehode rýchlikov polícia zatkla rušňovodiča, jeden človek je v kritickom stave

Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky previezli do nemocnice. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla polícia.
Dokumentovanie nehody pokračovalo počas celej noci. Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia železničnej polície, ako aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky so svojou technikou. „Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom,“ uviedla polícia.
Po zrážke rýchlikov je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) o tom informoval v utorok.Čítajte viac Kamera zachytila moment hrôzy: vlak prešiel a po pár sekundách prišiel obrovský úder