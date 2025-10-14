Travička seniorka pôvodne dostala za pokusy o vraždu a podvody 25 rokov. Najvyšší súd jej trest radikálne okresal

Keďže si odsúdená odpykala viac ako dva roky vo väzení, zostáva jej vykonať už len zvyšný trojmesačný trest. Predseda senátu NS Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí informoval, že súd neprijme rozhodnutie o dodaní Gyönyörovej do výkonu trestu, pretože očakáva, že si odsúdená podá žiadosť o podmienečné prepustenie.
Gyönyörová je vinná z pokračovacieho prečinu podvodu, pričom spôsobená škoda skutkami medzi rokmi 2010 a 2015 bola vyčíslená na takmer 150 000 eur. Tiež z pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Má tiež povinnosť nahradiť viacerým poškodeným škodu.
„Z vykonaného dokazovania nevyplynulo, že by mali poškodené nafingovať spáchanie skutkov na obžalovanú ako svoju dlžníčku, keďže je zrejmé, že v prípade odsúdenia by im takmer s určitosťou dlžné sumy peňazí nevrátila,“ zdôraznil Paluda v súvislosti so skutkami, ktoré sa týkajú pokusov o ublíženie na zdraví. Súd vychádzal podľa jeho slov pri posudzovaní skutkového stavu z výpovedí poškodených a svedkov.
Pôvodne dostala Gyönyörová 25-ročný trest väzenia, keďže pokusy o ublíženie na zdraví boli kvalifikované ako pokusy o úkladnú vraždu. Dovolací súd však v januári 2025 zrušil rozsudok z novembra 2022 a NS SR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Namietal nedostatočné vysporiadanie sa s odvolacími námietkami obžalovanej a nesprávne právne posúdenie skutku.Čítajte viac Travička zo Šiah, dôchodkyňa Gyönyörová dostala za pokusy o úkladnú vraždu a podvody 25 rokov
Podľa obžaloby sa mala Gyönyörová snažiť tri svoje veriteľky otráviť jedom atropín. „Keďže sa u poškodených vykonanými vyšetreniami nepotvrdila prítomnosť látky atropín, odvolací súd odsúdenie obžalovanej nezaložil na dôkaze týkajúcom sa zaistenej šálky. Odvolací súd skutkovú vetu upravil tak, že namiesto látky obsahujúcej atropín v skutku uviedol bližšie nezistenú látku,“ podotkol Paluda.
Gyönyörová nebola na utorkovom verejnom zasadnutí osobne prítomná. V minulosti všetky obvinenia voči jej osobe odmietla. Jej obhajkyňa utorkové rozhodnutie súdu pre médiá nekomentovala.