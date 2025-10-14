Mužovi, ktorý napadol Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia

Štátny zástupca Okresného štátneho zastupiteľstva vo Frýdku-Místku rozhodol o návrhu na potrestanie za napadnutie Babiša v skrátenom prípravnom konaní.
Muž, ktorý šéfa hnutia ANO udrel francúzskou barlou, je stíhaný za výtržníctvo a pokus o ublíženie na zdraví a podľa stanice ČT24 mu hrozí až päť rokov väzenia. Moravskosliezska polícia pritom pred tromi týždňami hovorila o maximálne troch rokoch za mrežami.
Muž Babiša napadol na stretnutí s voličmi na začiatku septembra. Šéf ANO potom podstúpil viacero vyšetrení v nemocnici a zrušil svoj pracovný program na niekoľko ďalších dní. Podozrivého polícia zadržala na mieste. Pre server iDNES.cz neskôr uviedol, že konal v skrate a sám v danej chvíli nerozumel tomu, že je niečoho takého schopný. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa svojich slov odpustil.