Ani giganti nemusia Ficovi a Orbánovi stačiť na zastavenie REPowerEU. Úplne odstrihnutie sa od Ruska nebude zrejme také jednoduché

„Veľmi sa trápime s tými energiami, veľmi sa trápime. Je to strašne veľa špinavej politiky. A vôbec nejde o žiadne princípy, každý chce na tom zarobiť. My REPowerEU nemôžeme podporiť, ani to neurobíme. Vítam, že sa ďalšie krajiny hlásia a odmietajú túto bláznivú myšlienku Európskej komisie,“ povedal na pracovnom sneme strany Smer Robert Fico, pričom mu túto informáciu na diaľku potvrdil prikyvovaním jeho minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
O energiách, ich dodávkach, cenách, o ich budúcnosti či o energopomoci rokuje na úrovni Európskej komisie najmä Ministerstvo hospodárstva SR. To, či naše ministerstvo eviduje pridávanie sa ďalších krajín k Slovensku a Maďarsku v otázke odmietnutia REPowerEU, sa však nevyjadrilo.
Portál euractiv.sk minulý týždeň priniesol informáciu, že by sa k Slovensku a Maďarsku mohlo pridať aj Francúzsko a možno aj Španielsko. Tie vraj majú problém s úplným ukončením dodávok ruského LNG plynu. Práve tieto dve krajiny patria medzi najväčších odberateľov LNG plynu z Ruska. „Francúzsko vznieslo zásadné námietky, ktoré môžu ohroziť celú dohodu. Paríž, ktorý v poslednom čase stabilne zvyšuje dovoz ruského LNG, kritizuje navrhované mechanizmy presadzovania zákazu ako nepraktické. Francúzske obavy sa týkajú najmä otázky vymáhateľnosti legislatívy,“ napísal portál Euractiv. Francúzski predstavitelia vraj už dlhšie požadujú podrobnejšie hodnotenie ekonomických a právnych dôsledkov, pretože predčasné ukončenie existujúcich zmlúv by mohlo ohroziť energetickú bezpečnosť krajiny.Čítajte viac Fico varuje: Zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ je hrozbou pre Slovensko
Portál Euractiv však následne zverejnil informácie, že Francúzsko nie je proti odstrihnutiu sa od dodávok ruských energií. Problém má však pri overovaní pôvodu LNG ešte pred jeho príchodom do Európy. Určenie pôvodu dodávok môže byť podľa Francúzov v praxi komplikované, keďže počas prepravy alebo v termináloch často dochádza k miešaniu rôznych zdrojov. Podľa najnovších informácií portálu Euractiv ani Španielsko zrejme nebude blokovať prijatie iniciatívy REPowerEU.Čítajte viac Brusel stopol Ficov plán: Slovensko nedostane peniaze na energopomoc. Vláda nemá z čoho zaplatiť sľúbenú dotáciu
Aj keby sa k Slovensku a Maďarsku pridalo Francúzsko a Španielsko, nestačilo by to na zablokovanie iniciatívy REPowerEU. Ako upozornil portál Euractiv, tieto štáty totiž predstavujú približne 30 percent obyvateľstva EÚ. To je o päť percentuálnych bodov menej ako je hranica potrebná na zablokovanie zákona. Ekonomické sankcie vyžadujú jednomyseľný súhlas, iniciatíva REPowerEU však vyžaduje iba schválenie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ.
Slovensko by tak muselo získať na svoju stranu ešte ďalších spojencov v boji proti REPowerEU. Bolo by preto zaujímavé zistiť o koľkých krajinách na sneme hovoril Robert Fico.