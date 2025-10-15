Zrážka vlakov pri Rožňave: Rušňovodič strávil noc v cele, druhý leží v nemocnici. Trať je dva dní uzavretá

Podľa prvých zistení sa jeden z vlakov nachádzal na nesprávnom úseku trate, otázkou zostáva, či išlo o ľudskú chybu, technickú poruchu, alebo kombináciu viacerých faktorov. Na mieste nehody až do včerajšieho rána zasahovali desiatky hasičov, kriminalistov a technikov.
Trať medzi Turňou nad Bodvou a Rožňavou je stále uzavretá. Niektoré poškodené vozne sa podarilo odstrániť, no niekoľko zostáva naklonených, niektoré vozne sa dokonca odtrhli a zrútili z výšky. Manipulácia s nimi si vyžaduje špeciálnu techniku. Železnice očakávajú sprevádzkovanie úseku až po dokončení technickej kontroly.
O život bojuje jeden človek
Po vlakovom nešťastí je jeden pacient stále vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia života, v stabilizovanom stave. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice Ladislava Šustová doplnila, že v UNLP Košice bolo ošetrených spolu 36 zranených. „Z nich je hospitalizovaných 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami. Jeden pacient je po operácii vo vážnom stave, hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uviedla Šustová.
V nemocnici AGEL Košice-Šaca prijali podľa hovorkyne Nancy Závodskej na ošetrenie deväť pacientov, sedem z nich je hospitalizovaných. „Všetci sú v stabilizovanom stave,“ spresnila Závodská. V nemocnici v Rožňave, ktorá v pondelok prijala šiestich pacientov, zatiaľ zostávajú hospitalizovaní štyria. Dvaja boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok. „Zdravotný stav všetkých pacientov je stabilizovaný,“ doplnila PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je naďalej hospitalizovaný jeden pacient. „Utrpel ťažké zranenie chrbtice, je v starostlivosti lekárov na oddelení úrazovej chirurgie a jeho stav je stabilizovaný,“ uviedla PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.
Rušňovodiča zadržali policajti
Zatiaľ čo jeden z rušňovodičov skončil po zrážke dvoch vlakov v nemocnici v starostlivosti lekárov, druhý strávil noc v cele policajného zaistenia. Informovala o tom košická polícia s tým, že u tohto vodiča boli bezprostredne po nehode vykonané dychové skúšky na alkohol a tiež testy na zistenie prítomnosti drog či iných omamných látok v tele. Obe skúšky mali negatívny výsledok.
„Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonal procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktorý bol zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po ich vykonaní bol zo zadržania prepustený,“ uviedla polícia. V prípade prvého rušňovodiča bolo nariadené odobratie biologického materiálu, keďže bol s ťažkými zraneniami letecky prevezený do nemocnice.
V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa.Čítajte viac Expert na dopravu: Trať, kde sa zrazili vlaky, je v dobrom stave. Čo spôsobilo tragickú nehodu?
Dokumentovanie nehody pokračovalo počas celej noci. Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia Železničnej polície, ako aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky so svojou technikou. „Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom,“ uviedla polícia.
Na miesto nehody sa vrátili aj hasiči, ktorí asistujú pri odstraňovaní následkov. „Keďže pri rezaní rušňov hrozí riziko vzniku požiaru, naša prítomnosť je nevyhnutná na zabezpečenie protipožiarnej ochrany,“ uviedli na sociálnej sieti. Na miesto vyslali aj EKOS – technický automobil určený na likvidáciu únikov zdraviu škodlivých a nebezpečných látok, ktorý zabezpečí prečerpanie oleja z havarovaného rušňa. Ako avizovali, na mieste zostanú až do úplného zabezpečenia situácie.
Vyšetrovanie nehody okrem polície vedie samostatne aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). Paralelne prebieha aj vyšetrovanie ministerstva dopravy, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
Prvé zistenia ŽSR už ukázali, že jeden z rýchlikov sa nachádzal približne o 100 metrov ďalej, než mal. Či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania, alebo iného faktora, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. „S prihliadnutím na medializované informácie ZSSK už v tejto chvíli môže potvrdiť, že obaja rušňovodiči dodržali zákonný čas odpočinku v rámci svojho fondu pracovného času. Ide o skúsených rušňovodičov s praxou,“ doplnil hovorca ZSSK.
Ide o ľudské zlyhanie?
Železničný expert Jiří Kubáček hovorí, že v súčasnej fáze vyšetrovania je predčasné vyslovovať hypotézy o príčinách nehody. Podľa neho však nemožno vylúčiť ľudské pochybenie. „Predpokladám, že v tomto prípade bude určitú rolu hrať ľudský faktor. Ide o zmenu – prechod z dvojkoľajnej trate na jednokoľajnú pred tunelom. Tam si to v tomto momente bez vplyvu ľudského činiteľa neviem veľmi predstaviť. Či už to bolo na strane manažéra infraštruktúry, alebo dopravcu, to skutočne nie je možné komentovať, ale predpokladám, že to niekto konkrétny zavinil. Alebo, ako to u železníc obyčajne býva, ide o súhru viacerých okolností,“ doplnil.
Expert vysvetlil, že dopravu na trati riadi manažér infraštruktúry, teda výpravca, a samotný vlak riadi rušňovodič. „Títo dvaja ľudia majú najväčší vplyv na to, aká bezpečná alebo nebezpečná železničná doprava je,“ zdôraznil. Komunikácia medzi výpravcami a rušňovodičmi prebieha podľa neho prostredníctvom návestidiel a vysielačiek.
„Hlavný prenos informácií o tom, či je trať voľná, alebo nie, dostáva rušňovodič prostredníctvom návestidiel,“ vysvetlil. V ideálnom prípade jeden vlak zastaví a čaká, kým druhý prejde. „Obvod výhybiek, ktorý je pri tuneli, je krytý návestidlami. A keď nie je možné, aby vlak doň vošiel, tak sa mu návesť ustojí,“ doplnil Kubáček.
Na železničných tratiach s vysokou mierou zabezpečenia býva používaný systém ETCS, ktorý automaticky kontroluje činnosť rušňovodiča. Tento systém však podľa odborníka na danom úseku nebol. „Predpokladám, že tam to bolo skutočne len o tom, že rušňovodič vidí návesť a riadi sa podľa nej,“ vysvetlil. Dodal, že každý vlak má aj zariadenie známe ako „živák“, ktoré sleduje bdelosť rušňovodiča. „Vlak zastaví v prípade, že toto zariadenie rušňovodič v istej periodicite neobslúži,“ doplnil.
Podľa Kubáčka si vyšetrovanie takejto nehody vyžiada dlhší čas. „Toto bude trvať dlhšiu dobu, rádovo v týždňoch, ale skôr v mesiacoch pri takejto veľkej nehode,“ povedal.
Po trati sa ešte nejazdí
ZSSK predbežne vyčíslila škodu na svojich vozidlách na viac ako dva milióny eur. Presnú sumu podľa vlakového dopravcu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. Na železničnom úseku naďalej pokračuje odstraňovanie následkov nehody a železničná trať zostáva uzavretá. Presný termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy, železnice očakávajú sprevádzkovanie úseku v priebehu dneška.
„Cieľom je zabezpečiť stabilizáciu zostávajúcich súčastí a pripraviť technické podmienky na kontrolu už uvoľnenej trate,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že po ukončení prác bude nasledovať technická kontrola koľajového zvršku a preverenie bezpečnosti prevádzky. V úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava, ktorým denne prejde 18 rýchlikov Gemeran v oboch smeroch, je zavedená náhradná autobusová doprava.
Počas noci z pondelka na utorok z miesta nehody odstránili väčšinu poškodených vozňov. Na mieste zostáva už len jeden ťažko poškodený vagón, ktorý je naklonený a manipulácia s ním si vyžaduje špeciálnu techniku, ako aj poškodený rušeň, ktorý sa nebude odstraňovať okamžite, ale až v ďalšej fáze prác.Čítajte viac Kamera zachytila moment hrôzy: vlak prešiel a po pár sekundách prišiel obrovský úder
Starosta opísal prvé chvíle po zrážke
Slavomír Zubriczky, starosta obce Jablonov nad Turňou, v blízkosti ktorej sa zrazili dva vlaky, bol na mieste nehody medzi prvými. „Mohlo to byť asi 10–15 minút po zrážke vlakov. Išiel som tam s našimi dobrovoľnými hasičmi. Na mieste už bolo niekoľko sanitiek a hasiči z Rožňavy. Po čase prišli aj hasiči z Moldavy nad Bodvou a dobrovoľní hasiči z Turne nad Bodvou,“ uviedol starosta.
Ocenil, že zásah všetkých zložiek bol profesionálny. Zásah komplikoval ťažko prístupný terén. „Každý vedel, čo má robiť. Aj my sme pomáhali. Ujal som sa panej, ktorá vystúpila z úplne zadného kupé a ostala stáť trochu mimo ostatných. Sťažovala sa na bolesti brucha. Odviedol som ju k záchranárom, ktorí jej pomohli. Riešil som s nimi aj otázku, či máme ako obec pripraviť ako dočasné útočisko kultúrny dom pre cestujúcich, ktorí neboli zranení, respektíve mali ľahšie zranenia. Nakoniec to nebolo potrebné,“ dodal starosta.Čítajte viac Trnka si po zrážke rýchlikov nedáva servítku pred ústa: V Bratislave kreslia vízie a my na východe sa modlíme
Viacerí pasažieri rýchlikov opísali, že k zrážke došlo rýchlo a nečakane. Jedna z cestujúcich sa podelila o momenty hrôzy na sociálnej sieti: „Som z vlaku zo smeru na Košice. Ledva sme vyšli z tunela a bol strašný náraz.“ „Také niečo zúfalé som ešte nevidel. Ja som sedel chrbtom k smeru jazdy, to bola strašná rana. Všetko lietalo a ľudia, ktorí sedeli čelom k smeru jazdy, padali zo sedačiek,“ opísal ďalší svedok nehody pre STVR s tým, že vlak z Košíc stál, pričom rýchlik smerujúci zo Zvolena doň narazil v plnej rýchlosti.
Ďalší cestujúci do Zvolena pre Televíziu Joj uviedol, že počul len silný náraz. „Pred tunelom sme zastavili na chvíľku a mal nás vlak obiehať po druhej koľaji, lebo ten rýchlik, čo šiel zo Zvolena, zrejme meškal a pravdepodobne bola zle prehodená výhybka, tak narazil rovno do nášho. Náš rušňovodič stihol vyskočiť, druhá lokomotíva sa utrhla a zrútila sa dole zrázom,“ prezradil.
Doprava v regióne je zlá
Podľa starostu Zubriczkého je pondelková nehoda výsledkom viacerých okolností. „Železnice a polícia vyšetria, čo sa vlastne stalo a kde je príčina z ich pohľadu. Ale je faktom, že v tomto regióne je dopravná infraštruktúra v zlom stave. Za vyše 30 rokov sa vystriedalo množstvo vlád, no ani jedna nedokázala tento stav zvrátiť. Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sa konečne začala výstavba rýchlostnej cesty vrátane tunela Soroška. Zatiaľ zbytočne,“ povzdychol si starosta.
Podľa neho región súrne potrebuje rýchlostnú cestu a tunel. „Osobnú dopravu po železnici nám zrušili už pred rokmi. Chodia len rýchliky, ktoré u nás nezastavujú. Ľudia sa presunuli do áut. Preto čakáme, kedy sa konečne začne stavať. Aj tu ľudia platia rovnaké dane ako inde. Hodnota regiónu spočíva aj v infraštruktúre,“ dodal starosta Jablonova nad Turňou. „Len mám obavu, že po pol roku vyšumí celá vec do stratena a všetko pôjde po starom. A opäť sa bude čakať na nejakú mimoriadnu udalosť,“ uzavrel starosta.
Poukázal aj na ďalší problém, ktorým je prepojenie Košíc a Rožňavy. To je čoraz menej hodné 21. storočia. „Vstupný portál cestného tunela Soroška má byť vzdušnou čiarou zhruba 800 metrov od železničného. No podstatné je, že pri uzavretí jednej cesty by bola stále alternatíva v druhej. Takto ostala Rožňava odrezaná od Košíc. Cesta na Sorošku bola uzavretá kvôli prístupu záchranných zložiek a autá museli stáť v kilometrových kolónach,“ priblížil Zubriczky.