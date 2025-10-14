Bombové hrozby voči nemocniciam siete Penta Hospitals pokračovali v Trebišove

Evakuácia pacientov tentoraz nebola potrebná, informoval hovorca siete Tomáš Kráľ s tým, že ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby nepotvrdila.
Predtým došlo k podobným nahláseniam bombových hrozieb voči nemocniciam v Košiciach, Michalovciach a Galante.Čítajte viac Nemocniciam Penty niekto hrozí bombovým útokom, dnes prišla na rad Galanta
„Strach a obavy našich pacientov a zdravotníkov však narastajú, a preto okrem podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa k tejto bezpečnostnej hrozbe prednesieme v stredu (15. 10.) závažné verejné oznámenie,“ uviedol Kráľ.
Za posledných 21 dní sa sieť regionálnych nemocníc stala už štvrtýkrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Tieto incidenty podľa siete ohrozili bezpečnosť pacientov, zdravotníkov aj verejnosti.
Prvé tri prípady boli podľa Kráľa nahlásené priamo cez oficiálnu internetovú stránku nemocničnej siete. Keďže sieť medzičasom prijala bezpečnostné opatrenia proti podobným anonymným útokom, utorkový prípad bol nahlásený cez nemenovaný online e-shop, ktorý následne o hrozbe informoval políciu.
Penta Hospitals poukazuje na to, že každé takéto oznámenie znamená prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemožnosť zrealizovať desiatky plánovaných výkonov, operácií a ambulantných vyšetrení.
Polícia v utorok potvrdila prijatie oznámenia o tom, že v trebišovskej nemocnici je bomba. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, policajti vykonali všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a na mieste bol aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín. „Krátko pred 11.30 h boli pyrotechnické prehliadky ukončené s negatívnym výsledkom. Trebišovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin šírenia poplašnej správy,“ uviedla hovorkyňa. Po páchateľovi alebo páchateľoch polícia intenzívne pátra.