Špecializovaný trestný súd sa opäť zaoberá kauzou bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa Reháka

Kauza bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka sa vrátila na Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Ten ho v roku 2023 odsúdil na 11-ročné väzenie, ale Najvyšší súd SR odsudzujúci rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol. Obžalovaný sa tak v utorok opäť postavil pred súd a vypovedal, potvrdila Mária Horáková zo ŠTS s tým, že súd opätovne vypočuje niektorých svedkov.

14.10.2025 17:32
Jozef Rehák na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici na archívnej snímke.
Bývalého šéfa policajných odposluchov ŠTS uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolanie vo funkcii verejného činiteľa na päť rokov. Voči tomu podal odvolanie.

Rehák, ktorému známi hovorili Dodo, počas procesu tvrdil, že je nevinný. Podľa neho bola obžaloba postavená iba na výpovediach kajúcnikov. Údajne nikdy nikomu utajované skutočnosti neprezrádzal a neprevzal ani žiadne peniaze. Obhajoba označila proces za nespravodlivý.

Bývalého šéfa policajných odposluchov zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. Z údajnej činnosti pre zločineckú skupinu ho na pojednávaniach usvedčoval napríklad aj odsúdený člen gangu sýkorovcov Martin Bihári. Vraj vynášal informácie z policajného prostredia a dostal za to zaplatené. Peniaze mal preberať od hlavy gangu, odsúdeného Róberta Lališa, ktorý to však pri výsluchu na ŠTS poprel. V procese s Rehákom vypovedali tiež bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník a niekdajší námestník SIS Boris Beňa.

