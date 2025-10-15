Česi stopli Kaliňákov ambiciózny plán. Príde slovenská zbrojovka o biznis? Nákup munície zablokoval protimonopolný úrad

Hoci slovenská a česká vláda po nástupe štvrtého kabinetu Roberta Fica (Smer) prerušili medzivládne konzultácie pre rozdielne názory na zahraničnú politiku, stretnutie šéfov obrany z apríla tohto roka nezostalo bez povšimnutia. Najskôr navštívili spoločne Lešť a na druhý deň sa Robert Kaliňák (Smer) a Jana Černochová (ODS) spoločne posadili do lietadla v Aero Vodochody, kde sa nechali zvečniť.
Kaliňák sa v podniku zaujímal o nákup zhruba desiatich až 12 lietadiel L-39 SkyFox. Mohli by podľa neho plniť funkciu ľahkého stíhacieho lietadla na výcvik slovenských pilotov, keďže súčasné cvičné stroje Albatros sú na konci životnosti. Ponuku označil za atraktívnu. Na rovnaké letúne prechádza aj Armáda Českej republiky.
Fábrica de Municiones de Granada (FMG) do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding MSM Group a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými firmami ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.
No neboli to len lietadlá, o ktorých sa ministri zhovárali. „Česká republika v rámci podpisu memoranda so Slovenskom má enormný záujem o spoluprácu v rámci nákupu munície. Potvrdili sme si, že smerujeme k uzavretiu zmlúv tak, aby sme to zvládli do letných, možno jesenných mesiacov. Máme jasnú predstavu, čo by sme mohli nakupovať, pretože niektoré typy munície už máme zazmluvnené a tam nemôžeme ísť formou ďalšieho dodávateľa,“ povedala počas Kaliňákovej návštevy v Česku Černochová.
O čom je deklarácia
V deklarácii z marca sa píše o tom, že Česká a Slovenská republika sú vystavené rovnakým bezpečnostným hrozbám a majú úzke spojenecké väzby. Spomína sa v nej aj skúsenosť zo spoločného obstarávania ťažkých nákladných áut Tatra či Deklarácia o spolupráci pri obstarávaní a prevádzkovaní pásových BVP (bojové vozidlá pechoty, pozn. red.).
Česká armáda a slovenské ozbrojené sily majú podľa dokumentu podobné potreby v oblasti modernizácie pozemných a vzdušných síl a vidia priestor pre posilňovanie vzťahov. Napríklad v oblasti obstarávania leteckej techniky L-39 a pozemnej techniky ako sú ručné zbrane a mínomety, ale aj munícia. „Majú zavedené alebo plánujú obstaranie a zavedenie nového vojenského materiálu využívajúceho rovnakú muníciu, predovšetkým tankovú muníciu kalibru 120 × 570 mm, kanónovú muníciu kalibru 30 × 173 mm a prípadne ďalšiu muníciu a muničné komponenty,“ naznačuje sa v deklarácii o aké strelivo by mohlo ísť.
Munícii sa pritom venuje väčšia časť materiálu. Spomína sa v ňom spolupráca pri koordinácii postupu obstarania streliva. Obe strany zaväzuje ku konzultáciám požiadaviek na muníciu cez vojenských expertov, ale aj možností, ako by sa mohli vo výrobe munície zapojiť národné obranné priemysly.
Jednotlivé ministerstvá sa tiež majú vzájomne informovať o skúškach munície a jej zavedení do praxe. Konkrétne počty ani výrobca sa v dokumente nezmieňujú. Spomína sa v ňom však to, že ak sa jeden zo signatárov pustí do procesu obstarania, druhý sa k nemu pripojí, prípadne sa v každom štáte uskutoční samostatne v súlade s vnútroštátnym poriadkom.
Dostali červenú
Český server Seznam Správy priniesol v júni informácie, že Bratislava a Praha v prípade spoločného nákupu výrazne pokročili a získal časť textu chystanej zmluvy. Podľa preambuly rámcovej dohody mala munícia slúžiť do tankov Leopard 2A4, kolesového obrneného vozidla pechoty Pandur II 8×8 a Bushmaster, pre pásové bojové vozidlá pechoty CV 90, pre 155 mm samohybnú húfnicu Zuzana 2 a ďalšie stroje.
Súčasťou zmluvy malo byť obstaranie munície od zbrojovky ZVS holding, ktorej polovicu vlastní štát cez ministerstvo obrany a firmu DMD. Dubnická firma patrí pod skupinu MSM Group, teda jedného z najsilnejších hráčov na domácom obrannom trhu zo skupiny českého podnikateľa Michala Strnada Czechoslovak Group. Konkrétne malo ísť o strelivo ráže 30, 120 a 155 milimetrov. V pláne bolo zmluvu podpísať na sedem rokov.
Nákup munície však narazil na rozhodnutie českého protimonopolného úradu, v utorok na to upozornil spomínaný český web. „Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže vydal v danej veci prvostupňové rozhodnutie, ktorým konštatoval, že zadávateľ postupuje nezákonne, keď smeruje k uzavretiu rámcovej dodávky na dodávky munície postupom mimo zákona o zadávaní verejných zákaziek,“ uviedol pre Pravdu hovorca inštitúcie Martin Švanda.
Úrad ďalej spresnil, že podľa rozhodnutia zadávateľ nepreukázal, že by nebol povinný uzavrieť rámcovú dohodu uzavrieť v niektorom z druhov verejného obstarávania, ktoré vyplývajú zo zákona. „Ako opatrenie k náprave úrad postup mimo zákona zakázal. Vo veci je rovnako vydané predbežné opatrenie zakazujúce podpísať zmluvu, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci,“ priblížil.
Černochová končí
Pravda oslovila s otázkami aj české, aj slovenské ministerstvá obrany. Do vydania článku na naše otázky nereagovali. Dubnická zbrojovka odpovedala na otázky Pravdy len stručne. „ZVS holding nie je účastníkom tohto konania,“ uviedla v odpovedi pre Pravdu.
Keďže po parlamentných voľbách sa v Česku kreuje nová vláda Andreja Babiša (ANO), Černochová ministerstvo už dlho nepovedie. Ako jej možní nástupníci sa skloňujú dve mená – odborník a generál vo výslužbe Jaromír Zůna a prezident Asociácie obranného priemyslu Jiří Hynek (nom. SPD).
Neodpovedala ani česká zbrojovka STV Group, ktorá mala proti kontraktu najhlasnejšie výhrady. Jej majiteľ Martin Drda sa pre české médiá v minulosti vyjadril, že zmluva Kaliňáka a Černochovej by poškodila podnikanie jeho firmy, ktorá ako jediná v Česku vyrába muníciu veľkého kalibru. Musela by zastaviť rozširovanie svojej vlastnej výroby a investíciu vo výške päť miliárd korún. Ak by k dohode došlo, išlo by podľa neho o zvýhodňovanie zahraničnej konkurencie.
„Ak sa český štát rozhodne podporovať slovenské kapacity, nedáva takáto investícia zmysel. Bude to škoda nielen pre českú ekonomiku, ale i pre českú obranyschopnosť,“ povedal.