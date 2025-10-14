Lehota na späťvzatie prihlášky do zdravotnej poisťovne sa skráti

„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, keďže doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení sa obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré za úpravou stojí.
Novela takisto sprísňuje podmienky na vstup samostatne zárobkovo činných osôb zo štátov mimo Európskej únie do systému verejného zdravotného poistenia. Po novom dané osoby budú môcť zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov čerpať iba na území SR, nie v iných členských štátoch. Novela takisto umožní maloletým z mimočlenských krajín, ktorí študujú na vysokej škole v SR, vstúpiť do systému verejného zdravotného poistenia. Mení sa i spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.
Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh, ktorý prinesie zmeny pri platbe štátu v systéme zdravotníctva. Tá má po novom byť rozdielom rozpočtovaných výdavkov verejného zdravotného poistenia a príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no zároveň by sa mala ponechávať rezerva 550 miliónov eur. Pre rok 2026 sa určila na sumu 2.050.813.944 eur. Táto zmena sa má premietnuť aj do návrhu štátneho rozpočtu, kde by do kapitoly zdravotníctva malo ísť menej peňazí, ako sa pôvodne plánovalo.