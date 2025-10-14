Poslanci začali diskutovať o návrhu rozpočtu na budúci rok. Kamenický: Celá konsolidácia je upratovanie po predchádzajúcej vláde

„Keby ste tu vy neboli, nemuseli sme nič konsolidovať, nič… Tá konsolidácia je upratovanie špiny po predchádzajúcej vláde a budem na tom trvať, budem to opakovať,“ vytkol predstaviteľom opozície Kamenický. Trvá na tom, že súčasná vláda postupne znižuje deficit, ktorý prevzala na úrovni 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na budúci rok plánuje jeho zníženie na 4,1 % z tohtoročných očakávaných 5 % HDP.Čítajte viac Slovensko na gréckej ceste do pekla? Atény ukázali, ako padnúť na dno a vstať z popola
Pripomenul, že predchádzajúca vláda dostala verejné financie do najvyššieho rizika dlhodobej udržateľnosti, a to napriek tomu, že napríklad zrušila strop veku odchodu do dôchodku. Výsledkom práce súčasného kabinetu je podľa ministra zníženie tohto riziko opäť do stredného pásma, čo potvrdila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„My potrebujeme zabezpečiť ekonomickú a politickú stabilitu na Slovensku. Nechcem, aby sme sa dostali do štádia, čo dnes vidíme vo Francúzsku… Sme zodpovední a snažíme sa niečo s verejnými financiami robiť,“ podčiarkol Kamenický.
Vo svojom vystúpení poukázal na to, že nevidí žiadnu alternatívu konsolidácie zo strany opozície. „Ja som nevidel jeden seriózny konsolidačný plán, ktorý by tu niekto predstavil, okrem vlády, ktorý tu máme. Nie je to jednoduché, konsolidácia je o tom, že musíme nájsť konsenzus v rámci vlády a snažíme sa, aby sme mali aj maximálny ohľad na najzraniteľnejšie skupiny,“ konštatoval minister.
Plénum rokuje o návrhu rozpočtu
Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok podvečer diskutovať o zákone roka, teda návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy sa písomne prihlásilo viac ako 50 zákonodarcov, ďalší sa môžu následne prihlásiť ústne.
O rozpočte sa tento rok rokuje skôr ako zvyčajne. Tradične totiž býva schvaľovaný až na poslednej schôdzi NR SR na prelome novembra a decembra. Tento rok to musia poslanci stihnúť skôr, inak by vláda musela vzhľadom na koniec výnimky z dlhovej brzdy do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eura alebo 47,1 percenta HDP.