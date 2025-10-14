KDH očakáva, že premiér pri výhrade svedomia dodrží slovo. Podľa Richtera Smer túto tému otvárať nebude

KDH pripomenulo, že návrh na výhradu vo svedomí predložilo na jar, no nenašlo podporu. Vtedy totiž parlament odmietol návrh novely Ústavy SR z dielne KDH, v ktorej bolo okrem iného zaručenie práva na výhradu vo svedomí. „Cieľom zavedenia výhrady vo svedomí je garantovať slobodu svedomia pre lekárov, zdravotný personál, pri eutanázii pre ošetrovateľov, pre vojakov, právnikov, advokátov, učiteľov – aby nemuseli konať proti svojmu svedomiu a náboženskému presvedčeniu. Robert Fico dal minulý mesiac verejný prísľub, a tak očakávame, že dodrží slovo a splní sa tak záväzok, ktorý SR nenaplnila už 25 rokov. Loptička je teda na strane vlády. Na to nie je potrebné opäť otvárať ústavu, stačí dotiahnuť zmluvu s Vatikánom,“ uviedli kresťanskí demokrati vo svojom stanovisku.Čítajte viac Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH
Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter v utorok priblížil, že pri rokovaniach s KDH o konečnej podobe vládnej novely ústavy bola výhrada vo svedomí jednou z požiadaviek opozičného hnutia. „Vzhľadom na postoj nielen Smeru, ale aj celej koalície, to bolo odmietnuté,“ vysvetlil s tým, že s KDH sa nakoniec dohodli na konečnej podobe novely bez ustanovenia o výhrade vo svedomí. Tesne pred hlasovaním, keď nebolo istých 90 hlasov, prišiel podľa Richtera premiér „s istým vyjednávacím mechanizmom smerom ku KDH“. Fico podľa neho ponúkal debatu o výhrade vo svedomí, pokiaľ by to oslovilo dvoch poslancov za KDH. To sa však napokon nepodarilo, keďže dvojica členov klubu KDH nezmenila názor a za novelu ústavy nehlasovala. Richter deklaruje, že Smer nebude v tomto volebnom období iniciovať túto tému. „To je ďalší námet a téma možno pre budúce obdobie, ale teraz celkom určite nie. Nehovoriac o tom, že niektoré prvky, ktoré sa týkajú výhrady vo svedomí hlavne v zdravotníctve, tie jednoducho bežia,“ skonštatoval.Čítajte viac Prístav sklamaných voličov? Uhríkovo hnutie rastie na úkor Smeru, SNS môže vytunelovať úplne
Premiér ešte 25. septembra, keď sa malo hlasovať o vládnej novele ústavy, okrem iného vyhlásil, že informoval vedenie KDH o ochote riešiť výhradu vo svedomí. „Ak sa v poslednom období objavili ešte pripomienky typu poďme riešiť výhradu svedomia, odpovedali sme, že áno. Dokonca vieme, že na to, aby sme riešili výhradu svedomia, nepotrebujeme ani zmenu Ústavy SR, ale vieme to urobiť inými aktami, ktoré by zagarantovali, že to, čo je obsahom Vatikánskej zmluvy, sa dostane do reálneho života,“ povedal premiér deň pred hlasovaním o novele ústavy.Čítajte viac Opozícia sa triešti. Zacelí korózia štátu rany z ústavnej novely? Politológovia: Fico nespí, využije zápecníctvo KDH
KDH vo svojom návrhu chcelo výhradu vo svedomí povýšiť na ústavnú úroveň, pričom osobitne spomínalo osoby poskytujúce zdravotnícku starostlivosť a tie, ktoré pracujú v školstve.