Prieskum SANEP: PS kúsok pred Smerom. Opozícia by aj s Matovičom mala iba tesnú väčšinu

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z polovice októbra by voľby vyhrala strana Progresívne Slovensko, za ňou by nasledovala strana Smer. Na treťom mieste by skončilo hnutie Republika. Do poslaneckých lavíc by v polovici októbra zasadli členovia siedmich politických strán.

15.10.2025 06:00
Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 10,3 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 19,9 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,8 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v polovici októbra vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,1 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 23,5 percenta voličských hlasov.

Druhé miesto by obsadila strana Smer-SD na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 20,4 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,2 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál strany Smer-SD sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 23 percent.

Hnutie Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhríkom by teraz skončilo na treťom mieste so ziskom 10,2 percenta, hnutie si tak oproti minulému mesiacu polepšilo o 0,4 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 13 percent.

Štvrtá by teraz skončila strana Hlas-SD so ziskom 9,5 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa v súčasnej dobe dostala do Národnej rady SR, je hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta, nasledované stranou KDH so ziskom 7,1 percenta.

Siedmou stranou, ktorá by sa do NR SR dostala, je strana SaS, ktorá by získala 6,6 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz do parlamentu nedostala.

Pred bránami parlamentu by v polovici októbra zostali Demokrati (4,8 %) a Aliancia-Szövetség (3,9 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala vládna strana SNS (3,7 %) ani strana Sme rodina (2,2 %). Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej dobe desatina ľudí.

V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 39 mandátov, SMER-SD 37 mandátov, Republika 19 a HLAS-SD 17 mandátov. Hnutie Slovensko by v Národnej rade SR malo teraz rovnako ako KDH 13 poslancov a SaS 12 poslancov.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 8. – 12. októbra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 300 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.

Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,8 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.

