Blanár pár dní po „dvojpohlavnej“ zmene ústavy podpísal podporu intersex ľudí

Informoval o tom Euractiv s tým, že tento krok vyvoláva otázky, keďže ľudia, ktorí sa rodia ako intersex, majú biológiu, ktorá sa prirodzene vymyká práve tomuto binárnemu deleniu, ktoré ústavná zmena zaviedla. Iniciatíva Inakosť, venujúca sa právam LGBTI+ komunity, dokonca označuje septembrovú ústavnú novelu za priamy útok na životy transrodových a intersexuálnych ľudí.
Podpora zo strany Slovenska prebehla jednohlasne so 45 ďalšími štátmi Rady Európy (medzinárodná ľudskoprávna inštitúcia, nie orgán EÚ), a to 7. októbra. Spomínané odporúčanie, ktoré Slovensko prijalo prostredníctvom Stálej predstaviteľky SR pri Rade Európy, požaduje od členských krajín, aby zaviedli legislatívne a iné opatrenia na ochranu ľudských práv intersexuálnych osôb, predchádzali diskriminácii, nenávistným prejavom a násiliu v medicínskom prostredí. Intersex osoby sa rodia s rôznymi variáciami chromozómov, hormónov alebo telesných znakov.Čítajte viac Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH
Ministerstvo zahraničných vecí na čele s Jurajom Blanárom (Smer), však zdôrazňuje, že dokument nemá záväznú právnu silu. Hoci rezort potvrdil, že odporúčanie je nezáväzné a problematika spadá pod Ministerstvo spravodlivosti (ktoré na otázky nereagovalo), neuviedol dôvod, prečo štát túto iniciatívu podporil aj napriek nedávnemu ústavnému vymedzeniu pohlaví.
K celej situácii sa vyjadrila aj Európska komisia, ktorá vyjadrila ľútosť nad tým, že slovenskí poslanci nebrali do úvahy jej obavy týkajúce sa nadradenosti európskeho práva. Komisia zároveň zdôraznila, že sa zasadzuje za Európsku úniu, kde má každý právo byť sám sebou.