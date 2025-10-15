Pravda Správy Domáce Blanár pár dní po „dvojpohlavnej“ zmene ústavy podpísal podporu intersex ľudí

Blanár pár dní po „dvojpohlavnej“ zmene ústavy podpísal podporu intersex ľudí

Napriek tomu, že slovenský parlament nedávno schválil ústavnú zmenu, ktorá oficiálne uznáva len dve pohlavia – mužské a ženské – Slovensko krátko nato, prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí, podporilo dôležitý dokument Rady Európy o rovnoprávnosti intersexuálnych osôb.

15.10.2025 09:39
debata

Informoval o tom Euractiv s tým, že tento krok vyvoláva otázky, keďže ľudia, ktorí sa rodia ako intersex, majú biológiu, ktorá sa prirodzene vymyká práve tomuto binárnemu deleniu, ktoré ústavná zmena zaviedla. Iniciatíva Inakosť, venujúca sa právam LGBTI+ komunity, dokonca označuje septembrovú ústavnú novelu za priamy útok na životy transrodových a intersexuálnych ľudí.

Ferenčák: Vedel som dopredu, že poslanci od Matoviča podporia ústavu
Video

Podpora zo strany Slovenska prebehla jednohlasne so 45 ďalšími štátmi Rady Európy (medzinárodná ľudskoprávna inštitúcia, nie orgán EÚ), a to 7. októbra. Spomínané odporúčanie, ktoré Slovensko prijalo prostredníctvom Stálej predstaviteľky SR pri Rade Európy, požaduje od členských krajín, aby zaviedli legislatívne a iné opatrenia na ochranu ľudských práv intersexuálnych osôb, predchádzali diskriminácii, nenávistným prejavom a násiliu v medicínskom prostredí. Intersex osoby sa rodia s rôznymi variáciami chromozómov, hormónov alebo telesných znakov.

Robert Fico, ústava, komunálne voľby Čítajte viac Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH

Ministerstvo zahraničných vecí na čele s Jurajom Blanárom (Smer), však zdôrazňuje, že dokument nemá záväznú právnu silu. Hoci rezort potvrdil, že odporúčanie je nezáväzné a problematika spadá pod Ministerstvo spravodlivosti (ktoré na otázky nereagovalo), neuviedol dôvod, prečo štát túto iniciatívu podporil aj napriek nedávnemu ústavnému vymedzeniu pohlaví.

Vylúčený poslanec Krátky zatiaľ nevie, aká bude jeho ďalšia politická budúcnosť
Video

K celej situácii sa vyjadrila aj Európska komisia, ktorá vyjadrila ľútosť nad tým, že slovenskí poslanci nebrali do úvahy jej obavy týkajúce sa nadradenosti európskeho práva. Komisia zároveň zdôraznila, že sa zasadzuje za Európsku úniu, kde má každý právo byť sám sebou.

KDH: Čo vám kritici novely ústavy nepovedia
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Juraj Blanár #Ústava SR #Rada Európy #dve pohlavia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"