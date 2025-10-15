Šimkovičová odmietla, že by niekedy prezidenta žiadala, aby zobral do vládneho špeciálu jej dcéru

Ide o reakciu na informácie, ktoré priniesol portál Aktuality.sk. Týkajú sa jej septembrovej zahraničnej cesty do Spojených štátov. V súvislosti s touto cestou Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že z dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry vyplýva, že letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Následne Nadácia zverejnila ďalšie informácie od Šimkovičovej hovorkyne, ktorá uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. Slovenská národná strana reagovala tak, že utorok 23. septembra vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu.
Pellegrini vo vyjadrení pre médiá zverejnenom na jeho profile odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný. „Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ poznamenal prezident. „Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ podotkol Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije Šimkovičovej dcéra. Podľa portálu Aktuality.sk tkvel dôvod odmietnutia prezidentskej kancelárie v tom, že ministerka chcela, aby s ňou špeciálom mohla letieť aj jej mladšia dcéra.Čítajte viac Letela za štátne. Šimkovičová bola v USA týždeň, oficiálny program však mala jediný deň. Špeciálom chcela údajne zviesť aj dcéru
Autor príspevku na Šimkovičovej profile obviňuje Aktuality zo zverejňovania nepravdivých informácií o jej ceste – „splietajú príbeh, aký sa nikdy nestal, a klamstvá predkladajú čitateľom ako pravdu“. Uvádza sa v ňom tiež, že ministerstvo si z prezidentskej kancelárie vyžiadalo stanovisko a e-mailom mu bolo potvrdené, že MK SR nikdy nežiadalo o odvoz dcéry ministerky špeciálom. „Aj túto komunikáciu sme Aktualitám poskytli. Napriek tomu klamstvo doteraz nestiahli a na webe aj na Facebooku neustále pribúdajú nechutné a nenávistné komentáre voči ministerke kultúry,“ píše sa na sociálnej sieti.
Podľa autora statusu na Šimkovičovej profile ide o otvorenú nenávisť voči členke vlády, hovorí doslova o verejnom lynči osoby. „Zatiaľ čo iné rezorty cestujú, používajú vládny špeciál a nehľadia na ceny komerčných leteniek, je tu neustály hon len na ministerstvo kultúry. Otázne je, komu môže takmer 100-percentné plnenie Programového vyhlásenia vlády takto prekážať. Médiá neinformujú, ale manipulujú verejnosť,“ píše sa v príspevku s tým, že nie je tajomstvom, že bývalý prezident Andrej Kiska opakovane cestoval do Popradu špeciálom, rovnako aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podľa autora príspevku zobrala špeciálom do USA obe svoje dcéry a neraz lietala aj s nečlenmi vlády či s kamarátmi.Čítajte viac Desaťnásobne drahší let? Šimkovičová si opäť dopriala nadštandardnú letenku do Barcelony, tvrdí Gröhling. Spustil ostrú kritiku