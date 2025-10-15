Vláda schválila spoluprácu s Ukrajinou, krajiny si tiež vymenili nehnuteľnosti

„Dohoda má rámcový charakter a nešpecifikuje konkrétne programy alebo projekty ani ich daňové, colné alebo administratívne zabezpečenie v SR. Ku každému programu alebo projektu budú vypracované samostatné zmluvy, ktoré podrobne upravia ich ciele, financovanie, daňové a colné zaobchádzanie, ako aj ďalšie procesy v súlade s právnymi predpismi oboch zmluvných strán,“ priblížil podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas), ktorý návrh predložil.
Dohoda zahŕňa poskytovanie technickej a finančnej pomoci zo strany Slovenska. Ide o odborné znalosti, technológie a materiálnu podporu pre realizáciu konkrétnych projektov. Dohoda taktiež stanovuje bezcolný dovoz a daňové úľavy, čím zabezpečuje oslobodenie od daní a colných poplatkov pre všetky zdroje súvisiace s projektmi. „Oslobodenie od daní a ciel je založené na tejto dohode ako bilaterálnej zmluve, pričom konkrétne postupy budú upravené v samostatných zmluvách k programom/projektom a v súlade s právnymi predpismi Ukrajiny,“ dodal Kmec.
Obe strany sa dohodou zaväzujú k transparentnosti a dodržiavaniu politiky nulovej tolerancie voči korupcii. Dohoda predstavuje strategický nástroj na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou v kontexte súčasných geopolitických výziev a prispeje k stabilizácii regiónu.
„Návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky SR, je vypracovaný v súlade s právnym poriadkom SR, všeobecnými zásadami medzinárodného práva a záväzkami SR vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov. Dohoda podporuje posilnenie bilaterálnych vzťahov s Ukrajinou. Dohoda má charakter medzinárodnej zmluvy vládnej povahy,“ uvádza sa v materiáli.