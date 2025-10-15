Pravda Správy Domáce Vodič vraj vystúpil a odišiel domov. V Bratislave havarovala limuzína gruzínskeho veľvyslanectva

Vodič vraj vystúpil a odišiel domov. V Bratislave havarovala limuzína gruzínskeho veľvyslanectva

Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu k dopravnej nehode, po ktorej zostalo jedno vozidlo na streche.

15.10.2025 12:13
Na snímke Staromestská ulica v Bratislave Foto:
Na snímke Staromestská ulica v Bratislave.
debata (1)

Podľa Markízy prevrátený Mercedes patril diplomatickej misii Gruzínska na Slovensku. Limuzína po prevrátení sa zdemolovala ďalšie dve autá. Zranených a ani obete si nehoda nevyžiadala.

„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna ešte skôr k nehode.

Smrteľná nehoda na D1: zahynul člen Demokratov, mal 38 rokov
Video

Okolnosti nehody nie sú známe, polícia ich vyšetruje.

Reportér Jojky zase tvrdí, že sa zhováral s mužom, ktorý z prevráteného vozidla vystúpil. „Povedal nám tri verzie udalosti: Údajne išiel len 30 km/h. V aute ani nesedel, len si všimol auto na streche, tak si ho fotí. Z auta vystúpil vodič a odišiel domov.“

zrazka Čítajte viac Zrážka vlakov pri Rožňave: Rušňovodič strávil noc v cele, druhý leží v nemocnici. Trať je dva dni uzavretá
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"