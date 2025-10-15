Vodič vraj vystúpil a odišiel domov. V Bratislave havarovala limuzína gruzínskeho veľvyslanectva

Podľa Markízy prevrátený Mercedes patril diplomatickej misii Gruzínska na Slovensku. Limuzína po prevrátení sa zdemolovala ďalšie dve autá. Zranených a ani obete si nehoda nevyžiadala.
„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna ešte skôr k nehode.
Okolnosti nehody nie sú známe, polícia ich vyšetruje.
Reportér Jojky zase tvrdí, že sa zhováral s mužom, ktorý z prevráteného vozidla vystúpil. „Povedal nám tri verzie udalosti: Údajne išiel len 30 km/h. V aute ani nesedel, len si všimol auto na streche, tak si ho fotí. Z auta vystúpil vodič a odišiel domov."