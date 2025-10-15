Hoaxy, kukurica, „tučík“. Polícia začala pre Kotlárove výroky trestné stíhanie, Cigánikova ho počastovala. Takáč: Je to slušný človek

Splnomocnenca vlády už podľa jeho slov v súvislosti so šírením poplašnej správy vypočul vyšetrovateľ. „Pán Kotlár je presne taká osobnosť, ktorá hovorí, že ja mám pravdu a nepýtajte sa ma, prečo som o tom presvedčený, lebo ja som ten vyvolený, ja mám pravdu. Máme na to postup, ktorý ukazuje, či niekto má, alebo nemá pravdu – a ten sa volá veda, nie alchýmia a stredovek,“ povedal Szalay.
SaS sa domnieva, že Kotlár naplnil skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy, do úvahy však prichádza aj klasifikácia „zneužitie právomoci verejného činiteľa“, rozhodnutie bude na vyšetrovateľoch. Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga je od začiatku jasné, že Kotlár „trepe hlúposti“. „Jeho reči o kukurici odporujú vedeckým poznatkom, základným pravidlám biológie, ale aj zdravému rozumu. Bludy o tom, že sa s ním rozpráva Obama a FBI sú len čerešničkou na torte. Faktom ale je, že Kotlárove výroky môžu byť šírením poplašnej správy, mohli narušiť dôveru verejnosti v medicínu a vedu, a mohli ohroziť desaťtisíce ľudí,“ zdôraznil. Už dnes podľa neho vidíme prípady, v ktorých zaočkovanosť klesá. Na Slovensku výrazne narástli úmrtia na čierny kašeľ – ochorenie, ktorému sa dá predísť očkovaním. „To sú dôsledky konania aj takých ľudí ako Kotlár. Peter Kotlár by mal byť preto okamžite odvolaný zo svojho postu. Trestné stíhanie je ďalší zo stoviek dôvodov, pre ktoré by mal skončiť,“ myslí si Gröhling.Čítajte viac Hlas nevie, ako hlasovať pri amnestiách. Šutaj Eštok žiada od Kotlára správu: Neviem, či ešte skúma mikroskopom
Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej sa vládna koalícia a Peter Kotlár snažia dostať Slovensko naspäť do stredoveku. „Táto koalícia sa snaží dávať spiatočku, ale máme tu slušných vyšetrovateľov, prokurátorov, ktorí tomu bránia. Dokonca aj vo vládnej koalícii sú ľudia, ktorí cítia hanbu,“ povedala. Zároveň dodala, že Kotlár je hlupák a „hlúpo vyzerá aj celá koalícia“. Kotlár podľa nej sám priznáva, že nemal prístup k žiadnym zdravotníckym dátam. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa domnieva, že voči splnomocnencovi vlády bude vznesené obvinenie. Poukázala tiež na to, že v tomto trestnom konaní pomáha Kotlárovi Štefan Harabin.Čítajte viac Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu vakcín. Kotlárove „zistenia“? To sú jeho názory, odkázala profesorka
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) nemá informácie o začatí trestného stíhania. Kotlára pred rokovaním vlády ocenil a hovorí o ňom ako o čestnom a slušnom človeku. Pripustil, že časť verejnosti môže jeho spôsob vyjadrovania vnímať negatívne.
Nech polícia koná
Predstavitelia Hlasu , minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister práce Erik Tomáš, zdôraznili, že Kotlár si nesplnil „základnú úlohu“, ktorú dostal, a to prešetriť manažovanie pandémie. „Dúfam, že sa mu ju podarí doručiť,“ povedal Šutaj Eštok. Pripomenul, že splnomocnenec sa zodpovedá priamo predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer). Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na informácie o začatí trestného stíhania zopakoval, že stojí na strane vedy a modernej medicíny. „Nech polícia koná,“ dodal.
SaS podala trestné oznámenie potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.