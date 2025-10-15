Pravda Správy Domáce Hoaxy, kukurica, „tučík“. Polícia začala pre Kotlárove výroky trestné stíhanie, Cigánikova ho počastovala. Takáč: Je to slušný človek

Hoaxy, kukurica, „tučík“. Polícia začala pre Kotlárove výroky trestné stíhanie, Cigánikova ho počastovala. Takáč: Je to slušný človek

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave začalo na základe trestného oznámenia poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) na Petra Kotlára trestné stíhanie vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár mohol podľa poslancov spôsobiť ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s tým, že spochybňoval očkovanie pseudovedeckými informáciami. Zároveň šíril paniku v súvislosti s údajnou genetickou manipuláciou obyvateľstva prostredníctvom vakcín proti COVID-19. Trestné oznámenie podali 17. marca, teraz ich polícia informovala o začatí trestného stíhania vo veci. Kotlár zatiaľ obvinený nie je. „Peter Kotlár je šarlatán. Hovoril som to viackrát, a som rád, že sa s takýmto názorom už stotožnili aj orgány činné v trestnom konaní,“ povedal dnes na tlačovej besede lekár a poslanec za SaS Tomáš Szalay, ktorý videl spis so zozbieraným dôkazovým materiálom proti Kotlárovi.

15.10.2025 13:22 , aktualizované: 14:18
debata (39)
Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Video

Splnomocnenca vlády už podľa jeho slov v súvislosti so šírením poplašnej správy vypočul vyšetrovateľ. „Pán Kotlár je presne taká osobnosť, ktorá hovorí, že ja mám pravdu a nepýtajte sa ma, prečo som o tom presvedčený, lebo ja som ten vyvolený, ja mám pravdu. Máme na to postup, ktorý ukazuje, či niekto má, alebo nemá pravdu – a ten sa volá veda, nie alchýmia a stredovek,“ povedal Szalay.

Peter Kotlár o zabalených molekulách v tučíku
Video

SaS sa domnieva, že Kotlár naplnil skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy, do úvahy však prichádza aj klasifikácia „zneužitie právomoci verejného činiteľa“, rozhodnutie bude na vyšetrovateľoch. Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga je od začiatku jasné, že Kotlár „trepe hlúposti“. „Jeho reči o kukurici odporujú vedeckým poznatkom, základným pravidlám biológie, ale aj zdravému rozumu. Bludy o tom, že sa s ním rozpráva Obama a FBI sú len čerešničkou na torte. Faktom ale je, že Kotlárove výroky môžu byť šírením poplašnej správy, mohli narušiť dôveru verejnosti v medicínu a vedu, a mohli ohroziť desaťtisíce ľudí,“ zdôraznil. Už dnes podľa neho vidíme prípady, v ktorých zaočkovanosť klesá. Na Slovensku výrazne narástli úmrtia na čierny kašeľ – ochorenie, ktorému sa dá predísť očkovaním. „To sú dôsledky konania aj takých ľudí ako Kotlár. Peter Kotlár by mal byť preto okamžite odvolaný zo svojho postu. Trestné stíhanie je ďalší zo stoviek dôvodov, pre ktoré by mal skončiť,“ myslí si Gröhling.

Peter Kotlár Čítajte viac Hlas nevie, ako hlasovať pri amnestiách. Šutaj Eštok žiada od Kotlára správu: Neviem, či ešte skúma mikroskopom

Podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej sa vládna koalícia a Peter Kotlár snažia dostať Slovensko naspäť do stredoveku. „Táto koalícia sa snaží dávať spiatočku, ale máme tu slušných vyšetrovateľov, prokurátorov, ktorí tomu bránia. Dokonca aj vo vládnej koalícii sú ľudia, ktorí cítia hanbu,“ povedala. Zároveň dodala, že Kotlár je hlupák a „hlúpo vyzerá aj celá koalícia“. Kotlár podľa nej sám priznáva, že nemal prístup k žiadnym zdravotníckym dátam. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa domnieva, že voči splnomocnencovi vlády bude vznesené obvinenie. Poukázala tiež na to, že v tomto trestnom konaní pomáha Kotlárovi Štefan Harabin.

pastoreková Čítajte viac Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu vakcín. Kotlárove „zistenia“? To sú jeho názory, odkázala profesorka

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) nemá informácie o začatí trestného stíhania. Kotlára pred rokovaním vlády ocenil a hovorí o ňom ako o čestnom a slušnom človeku. Pripustil, že časť verejnosti môže jeho spôsob vyjadrovania vnímať negatívne.

Video

Nech polícia koná

Predstavitelia Hlasu , minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister práce Erik Tomáš, zdôraznili, že Kotlár si nesplnil „základnú úlohu“, ktorú dostal, a to prešetriť manažovanie pandémie. „Dúfam, že sa mu ju podarí doručiť,“ povedal Šutaj Eštok. Pripomenul, že splnomocnenec sa zodpovedá priamo predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer). Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na informácie o začatí trestného stíhania zopakoval, že stojí na strane vedy a modernej medicíny. „Nech polícia koná,“ dodal.

Kotlárovi sa nepáči kritika jeho analýzy a pýta si post ministra zdravotníctva: Ľuďom poviem pravdu, mám ponuky z iných krajín
Video

SaS podala trestné oznámenie potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.

Facebook X.com 39 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #pandémia koronavírusu #Peter Kotlár
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"