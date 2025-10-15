O akom bankrote to tu hovoríte? Fico skritizoval podnikateľov: Aj mňa sa pýtajú, či to chcem bez faktúry

„Vláda SR nie je Otlkánek. Prosím zapamätajte si to! A nikdy nebude. Nebude nás hocikto fackovať len preto, že si myslí, že je taká móda, že patrí sa prísť a povedať čokoľvek bez akejkoľvek zodpovednosti. My vieme čo je to zodpovednosť a snažíme sa na medzinárodnej úrovni robiť všetko pre národnoštátne záujmy,“ povedal Fico.
Predseda vlády sa hnevá na podnikateľov, že všetko negatívne hádžu na slovenskú vládu. „My sme schopní to hodiť na slovenskú vládu, že to tu nefunguje, pritom vidíme, čo sa deje vonku. Nebuďme takí nihilistickí vo všetkom. Lebo tie výsledky ani z ďaleka nie sú také aké sa naznačujú. O akom bankrote štátu to tu hovoríte ak sme našli skoro 3 mld. eur v rámci konsolidácie, aby sme dali ako tak dokopy rozbité verejné financie. O akom bankrote hovoríme? Ak budeme pokračovať v tom, že sa chystá rozklad štátu, nič nefunguje, zajtra nám padne sociálny štát, nebude na dôchodky, tak potom sa nečudujme, že aká je atmosféra v štáte,“ zdôraznil Fico pričom prítomným pripomenul, že akú ma Slovensko zamestnanosť či rast reálnych miezd.
„Levia zodpovednosť Ódora“
Premiér vytýka zamestnávateľom, že boli ticho počas minulých vlád. „Všetci ste vedeli, čo sa deje v rokoch 2020, 2021, 2022, 2023. Všetci ste to dobre vedeli. Ako bez verejných súťaží sa rozhadzovali milióny, ako sa táto krajina rozkrádala. Všetci ste dobre videli, ako vyzeral posledný rok vládnutia, kedy na čele vlády stál pán Ódor. On nesie leviu zodpovednosť za stav, v akom sme prevzali verejné financie v roku 2023," dodal Fico.
Fico chce, aby nová vláda po parlamentných voľbách v roku 2027 dostala verejné financie v normálnom stave. „Bude to ťažké, náročné, ale je to moja ambícia,“ povedal.
V roku 2026 sa chce jeho vláda sústrediť na boj s daňovými únikmi. Vláda musí podľa Fica prijať opatrenia, ako sa vysporiada štát s tieňovou ekonomikou. „Mne sa pravidelne v praktickom živote stáva, že sa ma podnikateľ opýta, či to chcem s faktúrou alebo bez faktúry. Je to možné, že sa predsedu vlády krajiny pýtajú, či sa to ide urobiť s faktúrou alebo bez faktúry? Dajte si ruku na srdce, koľkí z vás platili u kaderníka bez bločku, nechali si opraviť záhradu v hotovosti bez faktúry,“ opýtal sa Fico, ktorý požiadal šéfa finančnej správy a ministra financií, aby s ľuďmi, ktorí o tom veľa vedia, navrhli opatrenia v boji proti daňovým únikom. Zmeny v daňovom systém chce vláda Roberta Fica prijať ešte do konca tohto roka, tak aby už v budúcom roku platili.
Na decembrovej schôdzi parlamentu plánuje vláda taktiež prijať rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho zoštíhľovania štátu. „Čo budete hovoriť, keď prídeme s návrhom spojiť Protimonopolný úrad s Úradom pre verejné obstarávanie? Už to vidím, aké prídu všelijaké vyjadrenia. Idú zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie, idú kradnúť," zdôraznil Fico. Vláda chce podľa neho urobiť poriadok aj v rôznych poradných orgánoch, radách, v dotačných a grantových schémach, ktoré predchádzajúce vlády vytvorili v desiatkach a spotrebujú ročne nemalé štátne prostriedky.
V roku 2026 bude musieť Slovensko podľa Fica pokračovať v ozdravovaní verejných financií. „Ak nám vyčítate trináste dôchodky, tak ja sa vás musím opýtať, či vám nevadí, že doplácame každý rok 1,3 mld. eur Sociálnej poisťovne zo štátneho rozpočtu kvôli druhému pilieru. To je v poriadku samozrejme, keď kŕmime dôchodcovské správcovské spoločnosti. Čiže môžeme aj touto cestou ísť, ale my touto cestou v roku 2026 nepôjdeme,“ podotkol Fico.
Slovensko sa podľa neho musí vrátiť k otázke, ako naštartovať hospodársky rast, naštartovať nové investície. „Odchádzam v pondelok na návštevu Spojených Arabských Emirátov. Verím, že donesieme dobré správy pokiaľ ide o nové investície na Slovensku,“ dodal Fico s tým, že podľa neho Arabi by mohli investovať na Slovensku napríklad do vodnej infraštruktúry, či tej dopravnej. Podľa premiéra sa ozývajú aj iné štáty mimo Európskej únie, ktoré majú záujem angažovať sa na Slovensku v oblasti predovšetkým v automobilovom priemysle. „Všetko urobíme preto, aby u nás mali atraktívne podnikateľské prostredie,“ doplnil Fico.
Premiér Robert Fico na záver svojho príhovoru na konferencii pripomenul, že na blížiacom sa samite najvyšších predstaviteľov štátov Európskej únie bude znova blokovať 19. balík sankcií voči Rusku. Za sankčný balík bude hlasovať až vtedy, ak sa na samite príjmu závery k budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ. „Budem blokovať 19. balík pokiaľ nebudeme vidieť v záveroch Európskej rady určité zmienky o tom, čo ideme robiť pokiaľ ide o zákaz spaľovacích motorov po roku 2035. U nás prevláda názor, že toto rozhodnutie treba zreformovať, či už radikálnejšie alebo miernejšie,“ konštatoval Fico.