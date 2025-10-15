Poslanci budú rokovať dlhšie, maximálne však do polnoci. Témou je návrh rozpočtu

V prípade, že by parlament rozpravu o tomto bode v daných dňoch ukončil medzi 20.00 h a polnocou, o ďalších legislatívnych návrhoch by sa začalo rokovať až na druhý deň ráno.Čítajte viac Slovensko na gréckej ceste do pekla? Atény ukázali, ako padnúť na dno a vstať z popola
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) danú zmenu okomentoval tak, že si koalícia našla nástroj, ako to urýchliť. „Nebaví ich to počúvať, nechce sa im to počúvať. Je očividný záujem koalície na tom, aby to čím skôr prešlo. Ja to aj viem z kuloárov, že to chcú to mať tento týždeň za sebou,“ povedal novinárom v NR SR. Deklaroval, že poslanci za PS budú prítomní aj počas tzv. nočného rokovania. Myslí si však, že diskusia o tomto bode v noci je smutná a zvláštna. Kritizoval zároveň, že k návrhu vystúpil len jeden koaličník.
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň. Vystupujú zatiaľ písomne prihlásení, následne sa bude možné ešte prihlasovať ústne. Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.
KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctvo za premárnenú príležitosť
Opozičné KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctva na budúci rok za premárnenú príležitosť. Upozorňuje pri tom na zlé smerovanie peňazí v systéme. Problémom totiž podľa neho nie je výška zdrojov, ale ich distribúcia. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Petra Stachuru a Františka Majerského (obaja KDH).
„Slovenský pacient nechce nič iné len zlepšenú zdravotnú starostlivosť, aby nečakal u ambulantných lekárov, dostal včas operáciu, dostal svojho lekára, mal lieky, ktoré potrebuje, no nič z toho v tomto rozpočte preňho nie je,“ skonštatoval Majerský.
Stachura upozornil na to, že problémom zdravotníctva je zlá distribúcia zdrojov. Poukázal na to, že napriek tomu, že zdroje za desať rokov výrazne narástli, nie sú vidieť výsledky. Ilustroval to na miere odvrátiteľných úmrtí či dojčenskej úmrtnosti, ktorá je podľa neho v SR vyššia ako priemer krajín Európskej únie. „Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) spolu aj s exministerkou Zuzanou Dolinkovou jednoducho vôbec nevedia, čo s týmto rezortom majú urobiť, nemajú žiaden plán, akým spôsobom naštartovať, vytvoriť určité systémové zmeny tak, aby sme tieto nedostatky vedeli postupne dobiehať a aby sme vedeli postupne dobiehať európske krajiny,“ okomentoval.
Kresťanskí demokrati predstavili aj ich návrh o tom, kde by sa dali zdroje v sektore ušetriť a kam potom presunúť. Hovorili napríklad o potrebe redukcie duplicitných vyšetrení. Ušetriť by sa podľa nich dalo okrem iného i na spotrebnom materiáli. Tvrdia, že ušetrené peniaze by potom mohli ísť na potrebnejšie veci. Považujú za ne napríklad digitalizáciu či generačnú výmenu lekárov. Treba sa podľa nich tiež pozrieť na dostupnosť starostlivosti či dlhodobú a následnú starostlivosť.
Gašpar: Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť
Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť. Uviedol to v stredu na základe informácií od ministra financií SR Ladislava Kamenického koaličný poslanec Tibor Gašpar (obidvaja Smer-SD). Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov počas rozpravy v Národnej rade (NR) SR k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok.
„To, že opozícia bude kritizovať rozpočet, asi je každému jasné a netreba to vysvetľovať. Nepodporovali konsolidáciu, nepodporia ani rozpočet,“ skonštatoval Gašpar. Zároveň zdôraznil, že koalícia nechce pripraviť občanov o sociálne benefity, ako napríklad trináste dôchodky, vlaky zadarmo či ďalšie opatrenia.
Opoziční poslanci počas stredajšej diskusie v NR SR upozornili napríklad na výšku predpokladaného deficitu verejných financií, ktorý bude podľa nich vyšší, než hovorí návrh rozpočtu. Kritizujú aj plánovanú energopomoc pre domácnosti, ktorú si Slovensko podľa nich v čase konsolidácie nemôže dovoliť.
Gašpar sa zároveň vyjadril ku Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD) a jeho pozícii v rámci koalície. „Keďže konsolidáciu nepodporil, prečo by podporil rozpočet, ktorý nadväzuje úzko na konsolidáciu? Ja ho preto matematicky radím do polohy opozičného poslanca a hovorím, že nás je 78, že nás nie je 79,“ povedal Gašpar. Nie je podľa jeho slov celkom šťastné to, ako sa Hlas-SD vyrovnáva s poslancami, ktorí majú iný názor, než mali na začiatku volebného obdobia.