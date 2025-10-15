Pravda Správy Domáce Ukrajinská a slovenská vláda budú v piatok rokovať v Košiciach

Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády budú spoločne rokovať v piatok (17. 10.) v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Rokovanie je naplánované na 10.30 h, informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou na vládnej úrovni.

15.10.2025 17:53
Zelenskyj označil rokovania s Ficom za zmysluplné. Slovenský premiér podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj jej snahu o vstup do EÚ
„Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ skonštatoval premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň ocenil konštruktívny dialóg s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom i to, že počas septembrového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.

V Košiciach sú naplánované viaceré bilaterálne konzultácie, napríklad stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia či na spoluprácu v oblasti energetiky. Rovnako tak majú byť zamerané na obranný priemysel, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva i oblasť školstva. Konať sa má aj bilaterálne rokovanie premiérov oboch krajín.

Na Slovensku sa členovia vlády SR a Ukrajiny stretli v apríli 2024 v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.

