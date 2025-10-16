Prieskum SANEP o dôveryhodnosti lídrov: Fico odskočil, Uhrík si polepšil

Najdôveryhodnejším predsedom je podľa aktuálneho prieskumu súčasný premiér a predseda strany Smer Robert Fico. Dôveruje mu 39 percent opýtaných, nedôveruje 53 percent voličov Pred mesiacom to bolo 38 a 52 %). Lídrovi strany Progresívne Slovensko Michalovi Šimečkovi by teraz vyjadrilo dôveru 36 percent a nedôveru 54 percent respondentov (pred mesiacom 37 a 53 %).
Tretiu priečku by obsadil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 32 percent a nedôverou 45 percent (pred mesiacom 31 a 47 %).Čítajte viac Prieskum SANEP: PS kúsok pred Smerom. Opozícia by aj s Matovičom mala iba tesnú väčšinu
Tridsaťpercentnú dôveru opýtaných má v polovici októbra predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, nedôveruje mu 55 percent voličov.
Dôveru 25 percent opýtaných má predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, nedôveruje mu 55 percent voličov. Predsedu SaS nasleduje predseda KDH Milan Majerský, ktorému dôveruje 24 a nedôveruje 54 percent opýtaných.
Pätnásťpercentnú dôveru má predseda hnutie Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 70 percent opýtaných. Predsedovi vládnej strany SNS Andreji Dankovi teraz dôveruje 12 percent, nedôveruje 71 percent opýtaných.
Desaťpercentnú dôveru má v súčasnej dobe šéf Sme rodina Boris Kollár. Kollárovi nedôveruje 67 percent voličov.
Najmenšiu osempercentnú dôveru majú v polovici októbra predseda strany Aliancia – Szövetség László Gubík a predseda Demokratov Jaroslav Naď. Gubíkovi nedôveruje 53 percent a Naďovi 77 opýtaných.
Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 8. – 12. októbra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 300 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.
Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,8 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.