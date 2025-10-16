Zastrelili už 34 vlkov. Jedného dokonca iba 250 metrov od územia, kde je lov zakázaný

„Je zarážajúce, že v takmer celej tejto lokalite je lov vlka zakázaný a navyše za posledných desať rokov tu vlky nespôsobili žiadne škody na hospodárskych zvieratách,“ poukázala ochranárska organizácia Aevis. Ministerstvo pôdohospodárstva stanovilo v tejto poľovníckej sezóne, ktorá trvá od 1. septembra do 15. januára 2026, kvótu na odstrel 74 jedincov vlka dravého. Do polovice októbra bolo zastrelených už 34 vlkov, okrem toho aj 24 začiatkom roka, v predchádzajúcej poľovnej sezóne. „Hoci ministerstvo tvrdilo, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch, neberie ohľad na to, že vlci nepoznajú hranice chránených území, prirodzene migrujú a nevedia sa tým pádom vyhnúť lokalitám, kde im hrozí zastrelenie,” hovorí Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Prípad z prihraničnej obce Osadné na severovýchode Slovenska ukazuje, že ani zóny so zákazom lovu neochránia vlkov z chránených území. „Väčšina katastra obce Osadné je v zákaze lovu vlka, pretože ide o územie národného parku, chránenej krajinnej oblasti a zároveň územie európskeho významu, kde je predmetom ochrany vlk dravý. Podľa oficiálnych informácii práve tu koncom septembra zastrelili vlka len 250 metrov od hranice, kde sa loviť nesmie. Ide už o druhý tohtoročný prípad. Prvého vlka tu zastrelili ešte v januári,” upozorňuje Gabriela Kalašová z organizácie Aevis.Čítajte viac PS: Odstrel vlkov môže byť nelegálny, právna úprava je zmätočná
Ministerstvo životného prostredia lov vlka prezentuje ako riešenie škôd na hospodárskych zvieratách, podľa ochranárov to však v prípade Osadného určite neplatí, ako ukazujú štatistiky z oficiálnych údajov okresného úradu. „Za posledných desať rokov bolo v Osadnom nahlásených 37 škôd spôsobených vlkom, ktoré preplatil štát. Všetky sa však týkali iba poľovnej zveri a farmári nehlásili žiadne škody. Je pritom paradoxné, že štát platí poľovníkom odškodné za to, že vlk loví svoju prirodzenú korisť a na druhej strane sa hovorí o premnožení jeleňov a diviakov,” poukázala Zuzana Burdová z organizácie Aevis.
Ochranári považujú odstrely vlka za veľmi zlé a nesystémové riešenie. Dôrazne preto apelujú na štát, aby sa namiesto toho sústredil na prevenciu. Konkrétne a účinné opatrenia v Poloninách robí organizácia Aevis. V medzinárodnom projekte COOP4SAFE pomáha miestnym farmárom chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá. „Súčasťou opatrení, ktoré robíme, je inštalácia ochranných elektrických ohradníkov a sietí, odborné poradenstvo priamo na farmách a aplikácia overených a efektívnych metód prevencie. V lete sme napríklad investovali 7 000 eur do nákupu technického zabezpečenia, čím sme pomohli ôsmim farmárom a včelárom v regióne,” priblížila Burdová. Lov vlkov, najmä v pohraničných oblastiach, zároveň podľa ochranárov ohrozuje aj populácie, ktoré sú chránené v okolitých krajinách, a Slovensko tým riskuje problémy s európskou legislatívou.