Novorodenca našli v handrách a v práčke. Polícia obvinila z vraždy jeho 40-ročnú matku

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.
Za takýto čin hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov, pripomína Markíza.
Policajti dieťatko našli mŕtve a zabalené v handrách v práčke.
Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinenej. Políciu zalarmoval lekár, ktorý v nemocnici prijal krvácajúcu ženu, ktorá porodila len placentu.