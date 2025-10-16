Pravda Správy Domáce Novorodenca našli v handrách a v práčke. Polícia obvinila z vraždy jeho 40-ročnú matku

Policajný vyšetrovateľ vzniesol voči 40-ročnej občianke Vietnamu T. M. T. obvinenie z vraždy novorodenca. Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo v utorok v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave.

16.10.2025 10:38
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.

Za takýto čin hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov, pripomína Markíza.

Policajti dieťatko našli mŕtve a zabalené v handrách v práčke.

Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvinenej. Políciu zalarmoval lekár, ktorý v nemocnici prijal krvácajúcu ženu, ktorá porodila len placentu.

