Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Emisné povolenky sú sociálny masaker. Hlasovanie o rozpočte bude testom koaličnej lojality

Podľa ministra polícia koná nezávisle, no trestné stíhanie Kotlára nepovažuje za opodstatnené. „Z môjho pohľadu laického tam nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu,“ povedal s tým, že Kotlár musí doručiť správu o zvládaní pandémie. „Inak tá pozícia nemá zmysel.“ Dodal, že Slovensko sa musí z pandémie poučiť, pretože „zbytočne zomrelo 20-tisíc ľudí.“
K zrážke vlakov uviedol, že všetky indície smerujú k zlyhaniu ľudského faktora, no vyzval na trpezlivosť: „Počkajme si na závery vyšetrovania.“ Kritiku župana Rastislava Trnku označil za „čistý hyenizmus,“ pričom tvrdí, že vláda investuje rekordné sumy do modernizácie železníc.
Na výhrady Rady pre rozpočtovú zodpovednosť reagoval tvrdením, že čísla nie sú to najdôležitejšie: „Pre mňa nie sú podstatné čísla z Excelu, ale dopad na ľudí. Či je deficit 4,6 alebo 4,8 percenta je nepodstatné. Podstatné je, ako sa ľuďom žije.“
Energopomoc bude podľa Šutaja Eštoka hradená z eurofondov, „ľudí nezaujíma, z ktorého balíka to pôjde, hlavné je, že im štát pomôže.“
Eštok sa ostro postavil aj proti pripravovanému systému emisných povoleniek ETS2, ktorý označil za „sociálny masaker“. Podľa jeho slov by domácnosti mohli prísť „o 3000 eur ročne“ a Slovensko je pripravené ísť kvôli tomu do sporu s Európskou komisiou.
Zastal sa aj šéfa SIS Pavla Gašpara, ktorý čelí kritike pre plagiát diplomovej práce. „Za diplomovku si musí niesť zodpovednosť on. Určite by nemal skončiť. Má dôveru predsedu vlády.“ Minister tvrdí, že napätie medzi políciou a tajnou službou je minulosťou: „Vojna policajtov skončila. Spolupráca je na vysoko nadštandardnej úrovni.“
Na záver odkázal aj vlastným poslancom, že v koalícii sa nedá lavírovať. „Buď ste tehotný, alebo nie ste – to sa nedá byť trošku. Buď ste koaličný poslanec, alebo nie ste.“ Podľa ministra musí byť hlasovanie o rozpočte jasným testom lojality. „Pán Ferenčák rozhoduje o svojom osude. To je celé – či hlasuje za koalíciu,