Po nehode vlakov je v nemocniciach 16 ľudí, rušňovodič bojuje o život

Po pondelkovej zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou ostáva v troch nemocniciach na východe Slovenska hospitalizovaných 16 zranených.

16.10.2025 11:43
V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach je aktuálne hospitalizovaných 11 pacientov. „Z nich desať pacientov so stredne ťažkými zraneniami a jeden pacient je naďalej vo vážnom stave, hospitalizovaný na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Dvaja pacienti boli prepustení domov z nemocnice,“ uviedla hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová potvrdila, že v rožňavskej nemocnici sú stále hospitalizovaní štyria pacienti. Ich zdravotný stav je stabilizovaný.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove zostáva jeden pacient, ktorý utrpel ťažké zranenie chrbtice. „Je v opatere lekárov oddelenia úrazovej chirurgie, jeho stav je stabilizovaný,“ povedala pre TASR PR manažérka prešovskej nemocnice Martina Pavliková.

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v pondelok dopoludnia. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Prebieha i vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

